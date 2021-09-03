Щоб Siri говорила українською. Зеленський зустрівся з Тімом Куком

51 хвилин(и) тому

Автор фото, САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Підпис до фото, Зеленський побував в офісі Apple

Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором Apple Тімом Куком українізацію помічника Siri. Про це повідомила пресслужба президента.

Що на таку пропозицію відповіли в Apple, поки що не кажуть.

Наразі в налаштуваннях Siri української мови нема. Російська є.

З керівником Apple Володимир Зеленський зустрівся у штаб-квартирі компанії у місті Купертіно під час свого візиту до США.

Автор фото, САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Президент розповів Тіму Куку про розвиток українського ІТ-сектору і про додаток Дія.

Вони обговорили можливість будівництва в Україні Apple дата-центру для сервісів iCloud і локалізацію продуктів Apple.

Автор фото, САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", - заявив Володимир Зеленський.

Президент сподівається, що Apple розширить свою присутність в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Президент обговорив з Тімом Куком можливість співпраці при цифровому переписі населення в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет, де виступив перед експертами.

"Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного - прекрасного - промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати президентом України", - заявив Зеленський.

Під час свого виступу він нагадав, що українці створили гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та месенджер WhatsApp. Також розповів, як в Україні будують тисячі кілометрів доріг і сотні мостів.

Автор фото, president.gov.ua

Раніше Зеленський зустрівся з керівником NASA і з міністром енергетики США, а також американським президентом Джо Байденом.

Володимир Зеленський став другим міжнародним лідером, що потрапив в Овальний кабінет Білого дому після обрання Джо Байдена президентом.

Автор фото, САЙТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Зеленський визнав, що сюрпризів під час перемовин не було. Президенти обговорили безпекові питання, ситуацію на Донбасі та в Криму, енергетику, реформи в Україні, газопровід "Північний потік-2".

Український президент підтвердив, що запропонував Байдену формат входження США в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.