Щоб Siri говорила українською. Зеленський зустрівся з Тімом Куком
Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором Apple Тімом Куком українізацію помічника Siri. Про це повідомила пресслужба президента.
Що на таку пропозицію відповіли в Apple, поки що не кажуть.
Наразі в налаштуваннях Siri української мови нема. Російська є.
З керівником Apple Володимир Зеленський зустрівся у штаб-квартирі компанії у місті Купертіно під час свого візиту до США.
Президент розповів Тіму Куку про розвиток українського ІТ-сектору і про додаток Дія.
Вони обговорили можливість будівництва в Україні Apple дата-центру для сервісів iCloud і локалізацію продуктів Apple.
"Сподіваюсь, що динаміка розвитку компанії Apple та темпи цифровізації нашої держави допоможуть створити історію успіху Apple в Україні та Apple з Україною", - заявив Володимир Зеленський.
Президент сподівається, що Apple розширить свою присутність в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.
Президент обговорив з Тімом Куком можливість співпраці при цифровому переписі населення в Україні.
Крім того, Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет, де виступив перед експертами.
"Чи міг колись я, звичайний хлопець з простої родини, зі звичайного - прекрасного - промислового міста на сході України, уявити, що виступатиму тут? Ні. Але все можливо. Правда, для цього щонайменше потрібно було стати президентом України", - заявив Зеленський.
Під час свого виступу він нагадав, що українці створили гвинтокрил, штучний супутник Землі, найбільший у світі літак та месенджер WhatsApp. Також розповів, як в Україні будують тисячі кілометрів доріг і сотні мостів.
Раніше Зеленський зустрівся з керівником NASA і з міністром енергетики США, а також американським президентом Джо Байденом.
Володимир Зеленський став другим міжнародним лідером, що потрапив в Овальний кабінет Білого дому після обрання Джо Байдена президентом.
Зеленський визнав, що сюрпризів під час перемовин не було. Президенти обговорили безпекові питання, ситуацію на Донбасі та в Криму, енергетику, реформи в Україні, газопровід "Північний потік-2".
Український президент підтвердив, що запропонував Байдену формат входження США в процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски