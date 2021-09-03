Ураган Іда у США: 45 загиблих, затоплений Нью-Йорк

1 година тому

Автор фото, AFP

Десятки людей загинули внаслідок повеней та торнадо, викликаних ураганом Іда на сході США.

Безпрецедентний рівень опадів випав у штатах Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Люди опинилися у пастці у затоплених підвалах та автомобілях.

14 людей загинули у самому Нью-Йорку, серед них - дворічний хлопчик. Одинадцять потонули, опинившись у затоплених підвалах. У місті затопило метро.

Жертвами стихії стали щонайменше 45 людей.

У Луїзіані мільйони людей залишаються без електрики. Відновлення енергопостачання там потребує кількох тижнів.

Президент США Джо Байден звернувся до нації, заявивши про "кліматичну кризу". Він попередив, що Сполучені Штати повинні бути готові до майбутніх природних катаклізмів.

Боротьбу з ними Байден назвав справою життя та смерті та закликав виділити на вирішення цих завдань інвестиції історичного масштабу.

За його словами, це зробить країну більш стійкою перед обличчям повеней та інших стихій.

"Це одна з найбільших проблем нашого часу. Але я впевнений, що ми з цим впораємося", - запевнив президент.

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Що відбувається у Нью-Йорку

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про режим надзвичайного стану. За його словами, місто переживає "погодний катаклізм історичних масштабів".

Автор фото, Reuters

У багатьох районах міста сильні затоплення. Через це практично паралізовано нью-йоркське метро. Деякі станції підземки повністю затопило.

Через повені скасовані сотні авіарейсів. Поліція Нью-Йорка заборонила виїжджати на дороги всім машинам, крім автомобілів екстрених служб.

Експерти вважають, що глобальні кліматичні зміни підвищують ймовірність злив і повеней. З початку індустріальної ери, тобто за останні 200 років, середньорічна температура на Землі підвищилася на 1,2 градуса.

Процес буде тривати, якщо істотно не скоротити викиди в атмосферу парникових газів, попереджають фахівці.