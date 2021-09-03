Битва мемів: "русифіковані міста" витісняють "3 сентября"

21 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/Inzir Підпис до фото, Кіт Інжир пропонує лагідно українізувати русифіковані міста

Перегорнути сторінку календаря чи розбігтися по русифікованих містах?

3 вересня, у день неформального російського флешмобу на честь пісні Михайла Шуфутинського, українські соцмережі згадують і російський шансон, і українські пісні.

Автор фото, Facebook Наталія Дем'яненко Підпис до фото, Раніше у Facebook було багато фото Шуфутинського. Нині трохи менше

Відому російську цитує, наприклад, колишня прессекретрка президента Юлія Мендель.

Автор фото, Юлія Мендель Facebook

А співачка Саша Кольцова з гуртку "Крихітка Цахес" для першого осіннього тижня українського Facebook пропонує ось такий план пісень:

25-31 серпня: строго "Скоро всі розбіжимося по русифікованих містах".

1 вересня: Щось тужливе. Можна просто вити одну ноту. Загальнонаціональне скиглення. батьків та пости радості тих, кому не треба ще чи вже. Срач про штори, ремонт. Оспівування НУШ. Можна "Старі фотографії" Скрябіна, просто щоб відчути, що випускний теж буде колись.

2 вересня: згадування пісні ТНМК "Восени" у всіх версіях.

3 вересня: річниця трагедії в Беслані. Не переплутайте.

4 вересня: "Осень золотая" О.Большого і А.Вінницької.

5 вересня: щорічний Марш за права тварин від UAnimals , можна якусь тематичну пісню про собаку, "Кішку" чи "Осінь" ОЕ чи про коня щось народне.

6 вересня: згадування пісні "Осінь" Один в каное чи "Осінь жовто-сіра" Мотор'Ролли.

А ось варіант лагідної українізації від кота Інжира і пісні "Лиш вона" гурту "Плач Єремії". Їй цього року виконується 23 роки. І співають її під гітару цілий рік, не лише восени.

Автор фото, facebook.com/olena.pavlova

Пам'ятаєте ці слова? Вони теж розійшлися на меми.

Автор фото, Facebook Юрій Колосовський

"Бо осінь - це не перевертати календар, а розбігатися по русифікованих містах", - пишуть користувачі.

Автор фото, Facebook

Візуалізація пісні:

Автор фото, facebook.com/annycello

Ось, наприклад, маленький квест за мотивами пісні "Лиш вона".

Автор фото, Max Moshkovsky Facebook

Автор фото, Катерина Черкащина Facebook

Автор фото, facebook.com/INGO.UA Підпис до фото, Страхова компанія INGO констатуємо - вже осінь і не до мемів

Але пісень є багато. Головне не сплутати.

Що ж далі?

Автор фото, twitter.com/ivanursul/