Вакцинація удвічі зменшує ризик "тривалого ковіду" - дослідження

2 хвилин(и) тому

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Повна вакцинація від коронавірусу не лише зменшує ризик захворіти, але також знижує ймовірність того, що хвороба переросте у так званий "тривалий ковід", кажуть дослідники з Королівського коледжу Лондона.

У дослідженні йдеться про те, що у меншості людей, які попри дві дози вакцини таки захворіли на коронавірус, ймовірність розвитку симптомів хвороби тривалістю понад місяць знижується на 50%.

Їх порівнювали з людьми, які не робили щеплення від коронавірусу.

Переважна більшість хворих на коронавірус одужують протягом чотирьох тижнів, але деякі мають симптоми, які тривають або розвиваються впродовж тижнів і місяців після первинної інфекції. Це іноді називають "тривалий ковід". Це може трапитися навіть коли люди легко переносять хворобу.

Дослідники, роботу яких опублікували в журналі The Lancet Infectious Diseases, підтверджують: очевидно, що щеплення рятують життя та запобігають серйозним захворюванням. Водночас вплив вакцин на тривалий перебіг хвороби був менш вивченим досі.

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Учені проаналізували інформацію з британського додатка Zoe Covid Study, який відстежує симптоми, вакцини та тести, про які повідомляли люди. Усього з грудня 2020 року по липень цього року відстежили стан здоров'я понад 1,2 мільйона дорослих, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу і 971 504 людини, які за цей час пройшли повну вакцинацію.

Лише 0,2% людей з двома дозами вакцини повідомили, що заразилися Covid після вакцинації.

592 повністю вакциновані людини, які захворіли на коронавірус, понад місяць вносили у додаток інформацію про свій стан здоров'я. У 5% з них розвинувся "тривалий ковід".

У невакцинованій групі цей показник становив близько 11%.

Дослідники виявили, що деякі люди більш схильні до ризику інфікування після того, як отримають щеплення, ніж інші, включаючи хворобливих, літніх людей та малозабезпечених. Особливо це стосувалося тих людей, які отримали лише першу дозу щеплення від коронавірусу.

Провідна дослідниця, докторка Клер Стівс, сказала, що люди з підвищеним ризиком мають бути в пріоритетній групі на отримання додаткової бустерної дози вакцини.

"З точки зору навантаження довгого ковіду, це хороша новина, що наше дослідження виявило, що подвійна вакцинація значно зменшує ризик зараження вірусом та затяжної хвороби, якщо ви таки інфікувалися", - додала дослідниця.

Що таке "тривалий ковід"?

"Тривалим ковідом" характеризують ситуацію, коли хвороба триває 28 днів або більше після позитивного тесту.

Чіткого переліку симптомів затяжної хвороби не існує, у різних людей може бути різний досвід.

Проте найпоширенішою його особливістю є постійна й виснажлива втома.

Серед інших симптомів - задишка, кашель, біль у суглобах і м'язах, проблеми зі слухом і зором, втрата нюху й смаку, а також проблеми з серцем, нирками та кишківником.

До цього інколи додаються проблеми з психічним здоров'ям, зокрема депресія та тривога.

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