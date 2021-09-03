Десять медалей України у 10-й день Паралімпіади. З них 4 "золота"

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Ємельянов виграв "золото" у веслуванні на байдарках-одиночках

У Токіо-2020 закінчився 10-й день Паралімпіади-2020. Україна здобула за день усього 10 медалей, з них чотири золотих.

Паралімпійська збірна змагалася у фіналах шести дисциплін - плаванні, легкій атлетиці, кульовій стрільбі, каное-спринті, велоспорті та тхеквондо.

За результатами дня Україна посідає 5 сходинку у медальному рейтингу. В активі українських спортсменів усього 94 медалі, з них 24 золотих, 44 срібних та 26 бронзових.

Золоті призери

Володарями золотих нагород стали плавці Максим Крипак та Денис Остапченко на дистанції 200 м, веслувальник Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка 200 м) та легкоатлетка Зоя Овсій.

Україна вже мала на своєму рахунку одну медаль у метанні булави на цій Паралімпіаді - Анастасія Москаленко виграла "срібло". Але досі українські параатлети ніколи не мали першості у цій дисципліні.

У Токіо Овсій вже здобула "бронзу" в метанні диска. На минулій Паралімпіаді-2016 у Ріо Овсій також отримала "бронзу" у метанні диска і "срібло" у метанні булави.

Після того українка двічі перемагала на чемпіонатах світу у 2017 і 2019 роках.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Максим Крипак виборов "золото" у плаванні на 200 м

"Срібло" і "бронза"

Найбільшу кількість медалей десятого змагального дня Україна здобула саме у плаванні - чотири. Крім двох золотих, срібну медаль у запливі на 50 м стилем батерфляй виборов Андрій Трусов. Спортсмен раніше взяв "золото" на дистанції 100 метрів на спині і встановив новий світовий рекорд з результатом 1:08.14.

"Бронзу" з плавання виборов Денис Дубров (100 метрів, батерфляй).

Срібні нагороди вибороли Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів), Людмила Даниліна (біг на 1500 метрів), Микола Жабняк (штовхання ядра) та Єгор Дементьєв (шосейна гонка).

Лідирує в Паралімпійському рейтингу Китай - 184 нагороди. На другому місці Британія - 111 медалей, США - 91 медалі. Перед Україною, яка посідає п'яту сходинку, розмістилася Росія - 102 медалі.

Паралімпіада-2020 урочисто завершиться у неділю, 5 вересня. Цього дня українські спортсмени повернуться додому.