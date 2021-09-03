Розлючений шпак і усміхнений тюлень: найсмішніші фото звірів
Оголошено 42 фіналісти цьогорічної премії Comedy Wildlife Photography Awards, кожна з яких демонструє людські "вирази обличчя" у представників класу тварин.
Тюлень, який ніби хихикає, бабуїн, який наче співає, і дуже сердитий шпак - цьогорічні фіналісти фотопремії, яка показує тварин у смішні моменти.
Нагороду Comedy Wildlife Photography Awards заснували Пол Джойнсон-Хікс та Том Суллам - професійні фотографи і палкі захисники природи.
Окрім веселощів, конкурс висвітлює важливу тему збереження дикої природи у захопливій та позитивній формі, співпрацюючи зі своїм партнером Save Wild Orangutans.
Переможців оголосять на церемонії нагородження 22 жовтня.
Ось кілька робіт фіналістів, які можуть вас змусити усміхнутися.
Ранковий настрій понеділка, Ендрю Мейс, знятий у Рітвлеї, ПАР
Давайте танцювати! Фото Енді Паркінсона з півострова Камчатка, Далекий Схід Росії.
Тшшшшшш! У мене важке похмілля. Фото Аніти Росс, зроблене в окрузі Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США.
Нога-корок, Брук Берлінг, Вісконсин, США.
Час до школи, Чі Кі Тео, Сингапур.
Подивіться, хто високо стрибає, Чу Хан Лін, Тайвань.
Бабуїн, який відчуває себе тенором. Клеманс Гінар, Саудівська Аравія.
Пушок, Едвін Смітс, Нідерланди.
Танцюючи на славу, Сарош Лоді, заповідник для тигрів Тадоба Андхарі, Індія.
Копчений олень на вечерю, Сіддхант Агравал, Національний парк Джима Корбетта, Індія.
Намалюй мене, як одного з твоїх французьких ведмедів, Вайнона Суйдам, Кадьяк, Аляска, США.
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