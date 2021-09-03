Розлючений шпак і усміхнений тюлень: найсмішніші фото звірів

4 хвилин(и) тому

Оголошено 42 фіналісти цьогорічної премії Comedy Wildlife Photography Awards, кожна з яких демонструє людські "вирази обличчя" у представників класу тварин.

Автор фото, Martina Novotna Підпис до фото, Сірий тюлень ніби хихикає, сором'язливо прикриваючи лапою рот

Тюлень, який ніби хихикає, бабуїн, який наче співає, і дуже сердитий шпак - цьогорічні фіналісти фотопремії, яка показує тварин у смішні моменти.

Нагороду Comedy Wildlife Photography Awards заснували Пол Джойнсон-Хікс та Том Суллам - професійні фотографи і палкі захисники природи.

Окрім веселощів, конкурс висвітлює важливу тему збереження дикої природи у захопливій та позитивній формі, співпрацюючи зі своїм партнером Save Wild Orangutans.

Переможців оголосять на церемонії нагородження 22 жовтня.

Ось кілька робіт фіналістів, які можуть вас змусити усміхнутися.

Ранковий настрій понеділка, Ендрю Мейс, знятий у Рітвлеї, ПАР

Автор фото, Andrew Mayes Підпис до фото, Шпак

Давайте танцювати! Фото Енді Паркінсона з півострова Камчатка, Далекий Схід Росії.

Автор фото, Andy Parkinson Підпис до фото, Бурий ведмідь

Тшшшшшш! У мене важке похмілля. Фото Аніти Росс, зроблене в окрузі Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США.

Автор фото, Anita Ross Підпис до фото, Сич кролячий

Нога-корок, Брук Берлінг, Вісконсин, США.

Автор фото, Brook Burling Підпис до фото, Єнот

Час до школи, Чі Кі Тео, Сингапур.

Автор фото, Chee Kee Teo Підпис до фото, Гладкошерста куниця

Подивіться, хто високо стрибає, Чу Хан Лін, Тайвань.

Автор фото, Chu han lin Підпис до фото, Мулистий стрибун

Бабуїн, який відчуває себе тенором. Клеманс Гінар, Саудівська Аравія.

Автор фото, Clemence Guinard Підпис до фото, Павіан гамадрил

Пушок, Едвін Смітс, Нідерланди.

Автор фото, Edwin Smits Підпис до фото, Коник

Танцюючи на славу, Сарош Лоді, заповідник для тигрів Тадоба Андхарі, Індія.

Автор фото, Sarosh Lodhi Підпис до фото, Лангур

Копчений олень на вечерю, Сіддхант Агравал, Національний парк Джима Корбетта, Індія.

Автор фото, Siddhant Agrawal Підпис до фото, Тигр

Намалюй мене, як одного з твоїх французьких ведмедів, Вайнона Суйдам, Кадьяк, Аляска, США.

Автор фото, Wenona Suydam Підпис до фото, Бурий ведмідь