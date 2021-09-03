Фінських підлітків засудили до 10 років в'язниці за вбивство однолітка

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У Фінляндії трьох підлітків засудили до тюремного ув'язнення через жорстоке убивство 16-річного хлопця минулого року.

Суд у Гельсінкі засудив підсудних 2004 року народження до 10, 9 та 8 років ув'язнення за вбивство жертви, яку вони знали.

Випадок вважають особливо незвичайним у Фінляндії через вік жертви й нападників.

Поліція назвала тривалий і смертельний напад на молоду жертву у грудні минулого року "жорстоким".

Усі троє підсудних раніше зізнавалися у нападі на жертву, але заперечували вбивство.

У ніч інциденту підлітки святкували 16-річчя одного з них і, як повідомляється, усі вживали алкоголь.

Захист стверджував, що вони не планували вбити хлопця і не вірили, що він помре у результаті їхніх дій. Адвокати підозрюваних твердили, що підсудні повинні відсидіти у в'язниці не більше чотирьох років.

Прокурори, які вимагали терміну ув'язнення щонайменше на 12 років, сказали, що жертва зазнавала фізичних нападів протягом чотирьох годин перед тим, як померти 4 грудня.

Вони сказали, що хлопці заздалегідь планували споїти жертву алкоголем. Вважається, що потерпілого залишили на місці події без свідомості, і ніхто з його нападників не попередив поліцію чи інші органи влади впродовж вихідних.

Прокурори розповіли, що хлопця знайшли будівельники лише у понеділок.

Підлітків арештували після того, як мати одного з них звернулася до поліції.

Найстарший підсудний, дії якого суд визнав найжорстокішими, отримав найбільший термін - 10 років і місяць ув'язнення.

Другого засудили до дев'яти років і двох місяців, а третьому наймолодшому підсудному дали вісім років і два місяці. Усі троє мають право оскаржити вироки.

Марко Форсс, головний детектив відділу поліції Гельсінкі, назвав напад "особливо жорстоким".

"Потерпілий зазнав жорстокого і тривалого насильства у різні частини тіла", - сказав він, додавши, що всі троє підсудних пішли з місця інциденту "ймовірно знаючи про стан потерпілого".

Трьох підлітків також звинуватили у вчиненні грабежу, пов'язаного з нападом, перед судом у цій справі постане четвертий хлопець.

Хоча за фінським законодавством неповнолітніх не можна засудити до довічного ув'язнення, злочини, скоєні до вбивства, також можуть сприяти засудженню, тобто хлопцям загрожує тюремне ув'язнення до 15 років.

Закони Фінляндії щодо неповнолітніх

Порушники віком від 15 до 17 років, які вчинили злочин, підпадають під дію Закону Фінляндії про юних правопорушників, який обмежує тюремне ув'язнення від шести місяців до чотирьох років у в'язниці для неповнолітніх, якщо немає виняткових обставин.

"Вважається, що тривалий термін ув'язнення негативно впливає на молоду людину", - сказав Радіо Лайті, професор кримінального права Гельсінського університету.

У більшості випадків закон про молодих правопорушників був розроблений, щоби зосередитися на профілактиці з акцентом на нагляді після їх звільнення, каже професор.