Міжнародні гроші для українського IT і "Абба" повертається. Теленовини ВВС 03.09.21

У випуску 3 вересня:

  • Світові інвестиції в український ринок Айті - що потрібно, аби міжнародні гіганти прийшли в Україну.
  • Потопи і пожежі у США - десятки загибких, сотні тисяч евакуйованих. Як рятуються американці.
  • "Цвинтар хазарейців" - куди з Афганістану тікають нацменшини і чи вдасться їм знайти порятунок у сусідів.
  • Абба повернулася - легендарний поп-гурт презентував свій перший альбом за 40 років. І готує нове - цифрове шоу.

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