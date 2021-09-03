Міжнародні гроші для українського IT і "Абба" повертається. Теленовини ВВС 03.09.21
У випуску 3 вересня:
- Світові інвестиції в український ринок Айті - що потрібно, аби міжнародні гіганти прийшли в Україну.
- Потопи і пожежі у США - десятки загибких, сотні тисяч евакуйованих. Як рятуються американці.
- "Цвинтар хазарейців" - куди з Афганістану тікають нацменшини і чи вдасться їм знайти порятунок у сусідів.
- Абба повернулася - легендарний поп-гурт презентував свій перший альбом за 40 років. І готує нове - цифрове шоу.
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