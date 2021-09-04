Битва за Панджшер: таліби наступають на останній непідконтрольний їм район Афганістану

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Повідомляють, що в Панджшерській долині зібралися тисячі озброєних і підготовлених противників "Талібану"

В околицях Панджшерської ущелини (її ще називають долиною), останнього бастіону опору талібів, тривають запеклі бої.

Сторони конфлікту дають суперечливу інформацію - як "Талібан", так і його противники заявляють про свою перевагу.

Джерела талібів повідомили агентству Reuters, що взяли під контроль весь Афганістан, включно з Панджшерською долиною.

"Милістю Всевишнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Порушники спокою розгромлені, і Панджшер зараз перебуває під нашим командуванням", - цитує агентство одного з командирів талібів.

Після появи інформації про взяття долини в Кабулі почалася стрілянина в повітря - за однією з версій, так таліби відзначали перемогу.

Однак підтвердити повідомлення про те, що таліби дійсно перемогли, з незалежних джерел не вдалося.

При цьому колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який після втечі лідера держави Ашрафа Гані заявив, що продовжить боротьбу, спростував чутки в соціальних мережах про те, що він втік з країни.

Як доказ він надіслав ВВС відеозвернення, в якому назвав безпідставними повідомлення про свою втечу.

"Немає сумнівів у тому, що ми в складній ситуації, ми під постійним тиском талібів, - сказав він. - У них були жертви, і у нас були жертви. Вчора я був на похороні моїх полеглих братів, що загинули у цій священній війні за захист Афганістану".

"Але ми не здамося", - заявив він, написавши в Twitter, що опір триває.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахид стверджує, що таліби відбили у "Фронту національного опору" (ФНО) деякі території всередині долини, а противник зазнав важких втрат.

Представник ФНО Фахім Дашті заявив ВВС, що наступ талібів відбито, фронт продовжує контролювати усі входи в долину і навіть вийшов за її межі.

За його словами, втрати талібів склали близько 350 людей убитими, близько 50 бойовиків потрапили в полон. У ВВС немає можливості отримати підтвердження цих даних з незалежних джерел.

Автор фото, AFP

Обидві сторони заявили, що наступ талібів на долину відновився після невдалої спроби домовитися про умови припинення вогню.

Що таке Панджшер

Панджшер - єдина з 34 провінцій Афганістану, що не скорилася талібам. Це оточена високими горами долина площею 3610 кв км з населенням 173 тисяч людей. Вона розташована за 125 км на північний схід від Кабула та недалеко від ключової автомагістралі, що зв'язує північ та південь країни.

Природні умови роблять її природною фортецею. Єдина проїзна дорога через ущелину тягнеться вздовж річки й оточена високими горами (до 6 тисяч метрів). Вести наступальні бойові дії в таких умовах вкрай складно.

У Панджшері мешкають афганські таджики, тоді як "Талібан" представляє пуштунську більшість.

Після падіння Кабула 15 серпня саме Панджшер став головним осередком для військовослужбовців афганської армії і сил безпеки, що відмовилися скласти зброю.

"Фронт національного опору" очолює 32-річний Ахмад Масуд-молодший на прізвисько "Панджшерське левеня".

"Левом" називали його батька Ахмада Шаха Масуда - легендарного польового командира моджахедів, що воював спочатку з радянською армією, а потім з талібами. У 2001 році, за кілька днів до початку американської операції в Афганістані, він загинув внаслідок замаху, влаштованого бойовиками "Аль-Каїди".

За наявними оцінками, фронт має 12-15 тисяч озброєних бійців, зокрема добре підготовлених афганських спецпризначенців. Сили "Талібану" оцінюють в близько 50 тисяч людей. Але наступати в гірській місцевості навіть при чисельній перевазі значно важче, ніж оборонятися.