Пожежа у костелі Св. Миколая у Києві. Що вціліло?

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Ткаченко

У ніч з 3 на 4 вересня у костелі Св. Миколая у Києві сталася пожежа.

Загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі.

Автор фото, Олександр Ткаченко

Розповідаємо, як постраждала історична будівля у центрі Києва і що від неї залишилось.

Автор фото, Олександр Ткаченко

Опорні перекриття вогонь не зачепив, вони не постраждали, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Автор фото, ДСНС

"Конструкції костелу нічого не загрожує", - сказав Монастирський журналістам зранку в суботу біля костелу.

Автор фото, Олександр Ткаченко

Він розповів, що рятувальники приїхали через шість хвилин після виклику. Якби їхали довше, то наслідки були б набагато гіршими.

Автор фото, ДСНС

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко, який також приїхав до костелу, розповів, що від пожежі втратили орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

"Маємо болісну втрату - унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив", - розповів міністр.

За його словами, ще кілька місяців тому у костелі мали початися реставраційні роботи, але тендер заблокували.

"Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні", - зазначив міністр.

Голова МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел повністю відновлять.

Автор фото, facebook.com/PolishEmbassyKyiv/ Підпис до фото, Костел після пожежі

Посольство Польщі в Україні і Міністерство культури опублікували фото зсередини костелу після пожежі, на них видно значні пошкодження інтер'єру.

Голова департаменту Центрального державного історичного архіву Ганна Путова заявила, що органу в костьолі Святого Миколая більше не існує.

На її думку, костел давно потребував ремонту, але на це не звертали увагу.

"Дивно, що це сталося лише зараз! Ще шість років тому там вода від талого снігу та дощу стікала у навах, по колонах просто по проводці і стукала об паркет, ритмічно супроводжуючи концерти та Святі Меси", - написала пані Путова у Facebook.

Автор фото, facebook.com/PolishEmbassyKyiv/

За її словами, орган згорів. Це був орган "Rieger-Kloss", який сконструювали спеціально для цього концертного залу і встановили у 1979 році на місці головного вівтаря.

Орган мав 55 регістрів, три мануали, педаль, 3945 труб. Його називали одним з кращих концертних інструментів України.

Пожежу у костелі в ніч на суботу, 4 вересня гасили 80 пожежників і 16 одиниць техніки.

О 22:40 пожежу локалізували, о 23:26 - ліквідували.

Жертв і постраждалих немає.

Римо-католицький костел св.Миколая побудував у 1909 році у Києві відомий архітектор Владислав Городецький. Це одна з найгарніших будівель у місті та одна з небагатьох у неоготичному стилі.