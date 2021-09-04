На Львівщині вантажівка в'їхала у магазин. Загинули троє, у лікарні - двоє дітей

24 хвилин(и) тому

Автор фото, поліція Львівщини

У місті Рудки, що на Львівщині, водій вантажівки в'їхав у магазин. Авто перекинулось.

Загинули троє людей - водій та двоє пішоходів, яких він збив.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Автор фото, поліція Львівщини

Аварія сталася ввечері 3 вересня. Поліцейські все ще встановлюють всі обставини.

За попередньою версією, водій сідлового тягача не впорався з керуванням.

Автор фото, поліція Львівщини

Через це тягач з причепом виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин та перекинувся.

36-річний водій вантажівки помер на місці.

Машина збила чотирьох людей. 47-річний чоловік та 47-річна жінка померли на місці аварії.

Двоє дітей віком 10 та 16 років отримали травми. Лікарі борються за їхні життя.

Поліція відкрила кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху.

Щороку у ДТП в Україні гине понад 3 тисячі людей.

У 2020 році на дорогах трапилось понад 168 тисяч ДТП, із яких близько 26 тисяч - з постраждалими.