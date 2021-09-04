На Львівщині вантажівка в'їхала у магазин. Загинули троє, у лікарні - двоє дітей
У місті Рудки, що на Львівщині, водій вантажівки в'їхав у магазин. Авто перекинулось.
Загинули троє людей - водій та двоє пішоходів, яких він збив.
Про це повідомила поліція Львівської області.
Аварія сталася ввечері 3 вересня. Поліцейські все ще встановлюють всі обставини.
За попередньою версією, водій сідлового тягача не впорався з керуванням.
Через це тягач з причепом виїхав на тротуар, збив електроопору, в'їхав у магазин та перекинувся.
36-річний водій вантажівки помер на місці.
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