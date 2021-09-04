У Криму знову затримують татар. П'ятьох вивезли у невідомому напрямку

1 година тому

Автор фото, Антон Наумлюк Підпис до фото, Фото - архівне. З обшуків у кримськи татар у 2019 році

У анексованому Криму знову затримують кримських татар. Президент Володимир Зеленський вважає, що це помста за "Кримську платформу".

За інформацією МЗС України, 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня - Азіза Ахтемова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова.

Вранці 4 вересня після обшуків затримали заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

За ними приїздили співробітники російського ФСБ.

Київ висловив рішучий протест у зв'язку з цим і вимагає негайного звільнення людей.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу", - заявили в МЗС.

Українські дипломати наголосили, що Росія як держава-окупант, відповідно до міжнародного права, зобов'язана припинити політичні репресії проти місцевого населення.

В МЗС закликали міжнародну спільноту засудити такі протиправні дії Росії.

Автор фото, unian

П'ятьох кримських татар затримали через проведення "Кримської платформи", заявив президент Володимир Зеленський.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи", - написав Зеленський у Twitter.

За даними правозахисників, кримських татар затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим та м.Севастополя відкрила кримінальні провадження.

Де перебувають ці люди, і що з ними, невідомо.

Автор фото, unian

Що таке "Кримська платформа"

23 серпня у Києві пройшов форум "Кримська платформа". На ньому українська влада з іноземними гостями обговорювала шляхи повернення півострова, анексованого Росією.

У конференції взяли участь урядові делегації 45 країн. Серед них - дев'ять президентів, чотири прем'єр-міністри, 14 голів МЗС, а також інші політики і посли.

Автор фото, Офіс президента/Facebook

Таким чином, у саміті взяли участь всі країни ЄС і НАТО, країни G7 в повному складі та країни Нормандського формату за винятком РФ.

Українська влада розраховує, що "Кримська платформа" стане постійним майданчиком, який допоможе з часом повернути Крим.

Однак Росія висловлювала протест проти проведення саміту.

Десятки затриманих

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові затримали десятки активістів з кримських татар. Їх вивозять з Криму і судять в Росії.

Багато людей були змушені тікати з Криму.

Через 75 років по радянській депортації кримські татари в анексованому Росією Криму знову відчувають на собі тиск системи - правозахисники називають це "гібридною депортацією".

Російська влада півострова наполягає, що вона насправді переслідує не кримських татар, а "екстремістів" та "терористів".