Штурм Капітолія. Шамана QAnon відправлять за ґрати
Шаман QAnon визнав свою провину під час заворушень в Капітолії США.
Джейкоб Ентоні Чанслі на прізвисько "Шаман" був одним з тисяч прихильників експрезидента Дональда Трампа, що намагалися завадити Конгресу США затвердити результати виборів 2020 року.
Чанслі звинуватили у шести федеральних злочинах. У п'ятницю він визнав себе винним в одному з них
Майже 600 людей отримали звинувачення під час федерального розслідування.
За даними CBS News, наразі щонайменше 36 обвинувачених визнали свою провину, вісім з яких - у скоєнні тяжких злочинів.
Чанслі став фактично обличчям штурму, увірвавшись в Капітолій у хутряній шапці з рогами, зображеним на обличчі американським прапором та списом у руці.
Світові ЗМІ розтиражували його фото.
Сам себе він називав "шаманом" QAnon.
QAnon - це масштабна теорія змови, послідовники якої вважають, що колишній президент Дональд Трамп вів таємну війну проти елітних педофілів, що поклоняються сатані, в уряді, бізнесі та ЗМІ.
Чанслі розповів ФБР, що приїхав до округу Колумбія "на прохання президента", адресоване усім патріотам.
Він перебуває під вартою вісім місяців.
Його адвокат Альберт Воткінс заявив суду в п'ятницю, що його клієнт "миролюбний та має серйозні проблеми з психічним здоров'ям".
Чанслі, який кілька разів просив про звільнення, тепер відмежовується і від QAnon, і від Трампа.
Оголошення вироку призначили на листопад. Чанслі загрожує до п'яти років в'язниці.
Повідомляють, що прихильники обвинувачених у штурмі Капітолія планують велику демонстрацію у Вашингтоні в кінці цього місяця.
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