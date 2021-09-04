Штурм Капітолія. Шамана QAnon відправлять за ґрати

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чанслі став фактично обличчям штурму

Шаман QAnon визнав свою провину під час заворушень в Капітолії США.

Джейкоб Ентоні Чанслі на прізвисько "Шаман" був одним з тисяч прихильників експрезидента Дональда Трампа, що намагалися завадити Конгресу США затвердити результати виборів 2020 року.

Чанслі звинуватили у шести федеральних злочинах. У п'ятницю він визнав себе винним в одному з них

Майже 600 людей отримали звинувачення під час федерального розслідування.

За даними CBS News, наразі щонайменше 36 обвинувачених визнали свою провину, вісім з яких - у скоєнні тяжких злочинів.

Чанслі став фактично обличчям штурму, увірвавшись в Капітолій у хутряній шапці з рогами, зображеним на обличчі американським прапором та списом у руці.

Світові ЗМІ розтиражували його фото.

Сам себе він називав "шаманом" QAnon.

QAnon - це масштабна теорія змови, послідовники якої вважають, що колишній президент Дональд Трамп вів таємну війну проти елітних педофілів, що поклоняються сатані, в уряді, бізнесі та ЗМІ.

Чанслі розповів ФБР, що приїхав до округу Колумбія "на прохання президента", адресоване усім патріотам.

Він перебуває під вартою вісім місяців.

Його адвокат Альберт Воткінс заявив суду в п'ятницю, що його клієнт "миролюбний та має серйозні проблеми з психічним здоров'ям".

Чанслі, який кілька разів просив про звільнення, тепер відмежовується і від QAnon, і від Трампа.

Оголошення вироку призначили на листопад. Чанслі загрожує до п'яти років в'язниці.

Повідомляють, що прихильники обвинувачених у штурмі Капітолія планують велику демонстрацію у Вашингтоні в кінці цього місяця.