У Канаді койоти нападають на людей. Ті їх годують заради фото

15 хвилин(и) тому

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Влада Британської Колумбії на заході Канади планує знищувати койотів на тлі збільшення нападів на людей.

Особливо часто це відбувається у "Стенлі-парку" в Ванкувері. Лише цього року там зафіксували 45 випадків за участі агресивних койотів.

Так, минулого вівторка від хижаків постраждали двоє дітей і один чоловік.

"Стенлі-парк" тимчасово закрили для відвідування вночі, коли койоти зазвичай найбільш активні.

Але серйозність ситуації спонукає до більш рішучих кроків.

Міністерство природних ресурсів Британської Колумбії повідомило CBC News, що заради безпеки людей діятиме напряму, включно з "фізичним усуненням" койотів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Стенлі-парк" - одне з улюблених місць відпочинку ванкуверців

Одного койота вбили вранці в середу на місці нападу на дитину, повідомив інспектор Дрю Мілн.

За його словами, працівники служби охорони довкілля потрусили пакетик з чипсами, і койот підійшов до них з відстані приблизно 80 метрів.

"Ці койоти нікого не бояться, - сказав Мілн. - Це ненормальна поведінка. Вона свідчить про звикання до людей, а також про те, що тварин годують".

За останні вісім місяців офіцери охорони довкілля вбили сім койотів.

Мілн закликав людей не годувати хижаків заради гарного фото. Койоти звикають, і це може призвести до їхньої загибелі.

"Це погана послуга дикій природі", - додав він.