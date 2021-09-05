"Честь їм і хвала". Командувач ЗСУ про "Путін - х..о!" на Майдані від військових

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство оборони України

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив, що військові під час репетиції параду до Дня незалежності співали на Хрещатику саме зневажливу фанатську кричалку "Путін — х***о".

Про це Залужний заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

"Це правдиво, звичайно", - запевнив він.

Коли журналістка уточнила, чи схвалює головнокомандувач такий вчинок, Залужний відповів ствердно.

"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", — сказав Залужний.

Окрім того, в інтервю він заявив, що не вів би особисто перемовини з військовим командування Росії та представниками сепаратистів на Донбасі.

"Їм не можна вірити, взагалі не можна, це не ті люди, з якими можна розмовляти і яким можна довіряти, - заявив він. - Це ворог який в'ївся в душу, уже ні (неможливо розмовляти - Ред.)".

Також Залужний підкреслив, що не розмовляв би з Володимиром Путіним.

Автор фото, Скріншот 5 канал

Наприкінці програми, відповідаючи на запитання глядачів, Залужний також зізнався, що був би не проти проїхатися на танку по Червоній площі та Арбату в російській столиці Москві.

"Мабуть, так, по чесному так. І Арбатом також. Але акуратно, бо це пам'ятник", - сказав головнокомандувач.

Пісня "Путін - х..о!" стала надзвичайно популярною серед українських уболівальників після початку війни на Донбасі та анексії Криму. Вважається, що першими її виконали фанати харківського "Металіста" у 2014 році.

Відтоді вона вийшла далеко за межі субкультури футбольних фанатів.

Після інциденту, коли пісню заспівали військові на репетиції параду до Дня незалежності в серпні, у російських ЗМІ розгорівся скандал.

"Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових хана", - гнівно заявила авторка щоденної програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі шоу.