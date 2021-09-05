"Честь їм і хвала". Командувач ЗСУ про "Путін - х..о!" на Майдані від військових
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив, що військові під час репетиції параду до Дня незалежності співали на Хрещатику саме зневажливу фанатську кричалку "Путін — х***о".
Про це Залужний заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
"Це правдиво, звичайно", - запевнив він.
Коли журналістка уточнила, чи схвалює головнокомандувач такий вчинок, Залужний відповів ствердно.
"Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала", — сказав Залужний.
Окрім того, в інтервю він заявив, що не вів би особисто перемовини з військовим командування Росії та представниками сепаратистів на Донбасі.
"Їм не можна вірити, взагалі не можна, це не ті люди, з якими можна розмовляти і яким можна довіряти, - заявив він. - Це ворог який в'ївся в душу, уже ні (неможливо розмовляти - Ред.)".
Також Залужний підкреслив, що не розмовляв би з Володимиром Путіним.
Наприкінці програми, відповідаючи на запитання глядачів, Залужний також зізнався, що був би не проти проїхатися на танку по Червоній площі та Арбату в російській столиці Москві.
"Мабуть, так, по чесному так. І Арбатом також. Але акуратно, бо це пам'ятник", - сказав головнокомандувач.
Пісня "Путін - х..о!" стала надзвичайно популярною серед українських уболівальників після початку війни на Донбасі та анексії Криму. Вважається, що першими її виконали фанати харківського "Металіста" у 2014 році.
Відтоді вона вийшла далеко за межі субкультури футбольних фанатів.
Після інциденту, коли пісню заспівали військові на репетиції параду до Дня незалежності в серпні, у російських ЗМІ розгорівся скандал.
"Російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді українських військових хана", - гнівно заявила авторка щоденної програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі шоу.
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