20 мільйонів за день. На відновлення костелу Св. Миколая масово жертвують гроші

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Приблизно за добу після пожежі у костелі Св. Миколая на відновлення пам'ятки небайдужі українці та бізнес пожертвували близько 20 млн гривень.

Оголошення про рішення виділити кошти стали публікувати в перші години після того, як стало зрозуміло, що костел всередині сильно пошкодив вогонь.

"Крупні пожертви на відновлення - ₴19,87 млн", - повідомив у Facebook голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик.

Зокрема, про пожертви в 1 млн гривень вже оголосили компанії ROZETKA, Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Україна, SAGA Development, Taryan Group, Райффайзен Банк, ПУМБ, Dragon Capital, ПриватБанк, Нова пошта, Епіцентр К, UDP та інші.

Автор фото, ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

Міністр культури Олександр Ткаченко запевнив у Facebook, що кошти надходять на рахунки Національного будинку органної та камерної музики України, і використати їх можна лише на реставраційні роботи.

"Пожежа в костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу, - написав міністр. - Наразі готуємо лендінг, де перелічимо усіх, хто допомагає збирати кошти на відновлення костелу. Неймовірне відчуття єдності українців".

У понеділок Ткаченко пообіцяв провести нараду з меценатами щодо подальшої співпраці у відновленні костелу.

Водночас він підкреслив, що "повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само як і відновлення органу".

Автор фото, ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

Пожежа у костелі виникла в ніч з 3 на 4 вересня. Попередня причина - коротке замикання в органі. Є свідчення, що в будівлі давно протікав дах і вода потрапляла на проводку.

Від вогню костел сильно постраждав всередині, там впала люстра, а також фактично був знищений унікальний орган компанії "Rieger-Kloss", який сконструювали спеціально для цього концертного залу і встановили у 1979 році на місці головного вівтаря.

Орган мав 55 регістрів, три мануали, педаль, 3945 труб. Його називали одним з найкращих концертних інструментів України.

Автор фото, FACEBOOK.COM/POLISHEMBASSYKYIV/

"В сьогоднішніх цінах такий орган може коштувати близько $1-1,5 млн, - пише Віталій Селик. - Проте є один нюанс, чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу. Тому доведеться шукати інші майстерні".

Водночас єпископ Віталій Кривицький з парафії костелу Св. Миколая уточнив, що вогонь не торкнувся дерев'яного вівтаря та амвона, неторкнутими вогнем залишилися фігури святих по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини.