Підсумки Паралімпіади: Україна - шоста в рейтингу та має найтитулованішого спортсмена

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Плавець Максим Крипак - спортсмен, який здобув найбільше медалей на Паралімпіаді-2020

У Токіо завершилися Паралімпійські ігри-2020. За підсумками змагань Україна посіла шосте місце за загальною кількістю медалей, здобувши 98 нагород.

З них 24 золоті медалі, 47 срібних і 37 бронзових, повідомляє офіційний сайт Паралімпіади.

Збірна України брала участь у 15 видах спорту, в 10 із них здобула нагороди.

Найбільшу кількість медалей українські спортсмени вибороли у змаганнях із плавання - 43 медалі та легкої атлетики - 24 медалі.

Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020 також став українець. Йдеться про плавця Максима Крипака, який здобув сім медалей, із яких - п'ять золотих, одна срібна й одна бронзова.

Загалом Крипак виборов уже 15 медалей на Паралімпіадах, 10 із них - золоті. Він п'ятиразовий чемпіон світу та 10-разовий чемпіон Європи.

Як зазначає Суспільне. Спорт, для української збірної це друга за результативністю Паралімпіада. Найуспішнішою для України була Паралімпіада в Ріо-де-Жанейро 2016 року - 117 медалей, третє місце в загальному заліку.

Перше місце за загальною кількістю нагород посіла збірна Китаю (207 медалей), друге - Великої Британії (124 медалі), третє - збірна Російського паралімпійського комітету (118 медалей).