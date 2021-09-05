Американці лікують ковід препаратом від глистів для коней. Лікарі б'ють на сполох
Американський лікар закликає людей припинити приймати івермектин - препарат для дегельмінтизації коней - для лікування Covid-19.
Доктор Джейсон Макеліа каже, що до відділень швидкої допомоги у штаті Оклахома почали доправляти пацієнтів після передозування цим препаратом.
Невеликі дози івермектину дозволені для застосування на людях, але не для лікування Covid.
"На те, що цей препарат відпускається за рецептом, є причини - річ у тім, що він може бути небезпечним", - сказав ВВС доктор Макеліа.
За його словами, люди, які мали передозування цим препаратом, ще навантажували персонал лікарні, який і так працює на межі можливостей через спалах випадків захворювання на Covid.
"[Відділення швидкої допомоги] настільки переповнені, що навіть людям із вогнепальними пораненнями було важко отримати необхідну допомогу та лікування", - сказав лікар місцевому телеканалу KFOR на початку цього тижня.
Івермектин - це головним чином ветеринарний засіб від паразитів, який у невеликих дозах може використовуватися для лікування деяких хвороб у людей.
Але цей препарат набув сумнівної слави після того, як його почали рекламувати як засіб для лікування або профілактики Covid - попри те, що доказів його ефективності щодо цього немає.
Його використання стало настільки поширеним явищем у США, що Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) минулого місяця опублікувало заяву, у якій закликало людей не вживати препарат.
"Ви не кінь. Ви не корова", - заявило FDA і попередило, що прийом великих доз препарату "небезпечний і може завдати серйозної шкоди".
Цього тижня відомий ведучий подкастів Джо Роган, який відмовився вакцинуватися, заявив, що приймав івермектин після позитивного тесту на Covid-19.
Доктор Макеліа каже, що пацієнти, які приймали препарат, надходили до лікарні з блювотою, болями в м'язах і навіть втратою зору.
"Деякі люди, які приймають невідповідні дози, насправді опинилися в гіршому стані, ніж якби захворіли на ковід", - каже лікар.
"Ви повинні запитати себе: "Якщо я прийму ці ліки, що я робитиму, якщо станеться щось погане?" Який ваш наступний крок, який ваш резервний план? Якщо ви збираєтеся приймати ліки, які можуть вплинути на ваше здоров'я, робіть це лише з лікарем", - додає він.
Оклахома - один з кількох штатів США, які борються із поширенням штаму Delta. За минулий тиждень там зареєстрували 18 438 нових випадків.
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