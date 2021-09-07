Самопроголошені ЛНР та ДНР створять єдиний економічний простір

38 хвилин(и) тому

Автор фото, glava-lnr.info

Самопроголошені ЛНР та ДНР домовилися створити єдиний економічний простір.

Таких домовленостей досягнули під час зустрічі так званих голів самопроголошених республік Леоніда Пасечника та Дениса Пушиліна, йдеться в повідомленні на сайті керівника "ЛНР".

"Сторони висловлюють свою рішучість зміцнювати і розвивати економічну взаємодію з ключових двосторонніх питань, передусім шляхом створення єдиного економічного простору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Донецьке агентство новин, найближчим часом сторони планують підписати також так званий договір про єдиний митний простір.

"Єдиний економічний та митний простір зніме обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів між республіками, стане запорукою прискорення їхнього розвитку", - йдеться в тексті спільної декларації Пушиліна та Пасечника.

До війни на Донбасі і створення самопроголошених республік між Донецькою та Луганською областями не існувало жодних торгових чи гуманітарних бар'єрів.

Коли ж бойовики за підтримки Росії створили власні утворення, то встановили на межах підконтрольних собі районів областей прикордонні та митні пункти.

Пандемія коронавірусу ще більше ускладнила ситуацію.

Важливо розуміти, що "кордон" між двома "республіками" через це ще з літа 2020 року був повністю заблокований до кінця червня 2021 року. А тому поїхати напряму з "ЛНР" в "ДНР" було неможливо фізично.

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"Сила Донбасу полягає в нашій єдності і в нашій згуртованості", - заявив Пасечник за підсумками зустрічі. Пан Пасечник раніше служив у спецслужбах України та отримував від президента Віктора Ющенка орден за військову службу.

Лідери бойовиків кажуть, що створення економічного простору підвищить рівень життя мешканців самопроголошених республік.

Критика з Києва

В українському парламенті цей крок невизнаних республік вже розкритикували.

Зокрема, депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зазначив, що майбутній "єдиний економічний простір" - "практично аналог Євросоюзу, тільки з розрухою, війною та терористами".

"Нагадаю всім любителям "русского мира", що до 2014 року ніхто не обмежував переміщення громадян між Донецькою та Луганською областями, продукти також перевозили без особливих проблем, люди отримували зарплати, працювали міжнародні банки, не було санкцій. Але тут прийшла Росія і вирішила врятувати мешканців Донбасу від хорошого життя", - пише Гончаренко в Telegram.