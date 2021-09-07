"Талібан" оголосив свій уряд в Афганістані

34 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Таліби оголосили про створення тимчасового уряду в Афганістані, яким керуватиме один із їхніх засновників.

Міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР.

Уряд очолить мулла Мохаммад Хасан Ахунд, а його заступником буде співзасновник "Талібану" мулла Абдул Гані Барадар, повідомив журналістам речник талібів.

"Ми знаємо, що жителі нашої країни чекали нового уряду", - заявив речник Забіхулла Муджахід.

Понад три тижні тому таліби взяли під контроль більшу частину країни.Оголошення про тимчасовий уряд є ключовим кроком у формуванні влади "Талібану".Серед інших призначень - мулла Якуб, який виконуватиме обов'язки міністра оборони, та мулла Абдул Салам Ханафі, який буде його другим заступником.

Джалалуддін Хаккані виконуватиме обов'язки міністра внутрішніх справ. Досі він очолював войовниче угруповання, відоме як Мережа Хаккані.

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