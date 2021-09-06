Вперше побачилися: в Ізраїлі розділили з'єднаних головами близнючок

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Soroka Medical Centre via Reuters

Однорічні близнючки, які народилися з'єднаними на потилиці, вперше побачили одна одну після рідкісної операції з розділення, яку провели в Ізраїлі.

12-годинна операція в медичному центрі Сорока в місті Беер-Шева минулого тижня потребувала багатомісячної підготовки і включала трансплантацію шкіри голови обом дітям.

У ній брали участь десятки експертів з Ізраїлю та з-за кордону.

Дівчата, чиї імена не розголошують, наразі одужують після операції.

"Вони дихають і їдять самі", - сказав Ельдад Сілберштейн, керівник відділу пластичної хірургії медичного центру, в ефірі ізраїльського Channel 12.

Загалом у світі провели лише 20 таких операцій, а в Ізраїлі це зробили вперше.

Автор фото, Reuters

За кілька місяців до операції до голів дітей помістили надувні силіконові мішечки, які періодично надували, щоб розтягнути шкіру. Згодом після реконструкції черепів їхні голови покрили новою шкірою.

Підготовка також включала створення віртуальної 3D-моделі близнючок, розповів Міккі Гедеон, головний нейрохірург центру Сорока.

"На нашу радість, все пройшло так, як ми сподівалися", - додав він.

Очікують, що дівчата, які народилися в серпні 2020 року, зможуть вести цілком нормальний спосіб життя.