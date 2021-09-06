Солістка Girls Aloud, модель і акторка Сара Гардінг померла від раку грудей
Колишня солістка групи Girls Aloud Сара Гардінг померла від раку грудей - про це в Instagram повідомила мати 39-річної співачки, Мері.
"З розбитим серцем ділюся сьогодні новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла", - написала мати співачки.
Гардінг оголосила про свій діагноз в серпні минулого року. Тоді вона повідомила, що пухлина поширилася на інші органи й тканини.
Тоді ж вона розповіла, що через пандемію коронавірусу якийсь час відкладала візит до лікаря після того, як виявила у себе перші тривожні симптоми.
Як зізналася Гардінг на початку цього року, лікарі сказали їй, що до наступного Різдва вона не доживе.
"Багато хто з вас знає про боротьбу Сари з раком і з якою завзятістю вона боролася з цією недугою, починаючи з того моменту, як їй поставили діагноз, і до свого останнього дня. Вона тихо пішла сьогодні вранці", - написала мати співачки, супроводивши свій допис чорно-білою фотографією дочки.
Вона також подякувала всім, хто надавав підтримку Сарі протягом останнього року: "Бачити, як сильно її люблять, було вкрай важливим для Сари, це надавало їй сил і душевного спокою".
"Я знаю, що вона б не хотіла, щоб її запам'ятали завдяки її боротьбі з цією жахливою хворобою - вона була яскравою, блискучою зіркою, і я сподіваюся, що пам'ятати її будуть саме за це", - написала Мері Гардінг.
Слава до молодої співачки прийшла в 2002 році завдяки участі в телешоу "Popstars: The Rivals" компанії ITV, завданням якого був пошук і створення нової дівочої і юнацької попгрупи.
Гардінг дійшла до фіналу і за підсумками глядацького голосування увійшла до гурту, який отримав назву Girls Aloud, разом із Ніколою Робертс, Надін Койл, Кімберлі Волш і Шеріл Коул.
Пісні групи неодноразово ставали хітами в Британії. Найвідоміші з них - Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump і Call The Shots.
Після нетривалої паузи група знову возз'єдналася в 2012 році, щоб випустити збірку своїх найкращих пісень і провести міжнародні гастролі. У 2013 році Girls Aloud оголосили про свій розпад.
Після цього Гардінг намагалася займатися сольною кар'єрою, випустивши сингл Threads, а також знімалася в кіно, брала участь у мюзиклах і телешоу, однак змушена була припинити виступи через травму коліна.
У 2017 році Сара стала переможницею в ювілейному сезоні реаліті-шоу Celebrity Big Brother.
Вона також була успішною моделлю, протягом кількох років співпрацювала з брендом спідньої білизни Ultimo, а також займалася бізнесом: їй належала мережа нічних клубів Canaloa.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски