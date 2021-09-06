Солістка Girls Aloud, модель і акторка Сара Гардінг померла від раку грудей

49 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Колишня солістка групи Girls Aloud Сара Гардінг померла від раку грудей - про це в Instagram повідомила мати 39-річної співачки, Мері.

"З розбитим серцем ділюся сьогодні новиною про те, що моя прекрасна дочка Сара, на жаль, померла", - написала мати співачки.

Гардінг оголосила про свій діагноз в серпні минулого року. Тоді вона повідомила, що пухлина поширилася на інші органи й тканини.

Тоді ж вона розповіла, що через пандемію коронавірусу якийсь час відкладала візит до лікаря після того, як виявила у себе перші тривожні симптоми.

Як зізналася Гардінг на початку цього року, лікарі сказали їй, що до наступного Різдва вона не доживе.

"Багато хто з вас знає про боротьбу Сари з раком і з якою завзятістю вона боролася з цією недугою, починаючи з того моменту, як їй поставили діагноз, і до свого останнього дня. Вона тихо пішла сьогодні вранці", - написала мати співачки, супроводивши свій допис чорно-білою фотографією дочки.

Вона також подякувала всім, хто надавав підтримку Сарі протягом останнього року: "Бачити, як сильно її люблять, було вкрай важливим для Сари, це надавало їй сил і душевного спокою".

"Я знаю, що вона б не хотіла, щоб її запам'ятали завдяки її боротьбі з цією жахливою хворобою - вона була яскравою, блискучою зіркою, і я сподіваюся, що пам'ятати її будуть саме за це", - написала Мері Гардінг.

Слава до молодої співачки прийшла в 2002 році завдяки участі в телешоу "Popstars: The Rivals" компанії ITV, завданням якого був пошук і створення нової дівочої і юнацької попгрупи.

Гардінг дійшла до фіналу і за підсумками глядацького голосування увійшла до гурту, який отримав назву Girls Aloud, разом із Ніколою Робертс, Надін Койл, Кімберлі Волш і Шеріл Коул.

Пісні групи неодноразово ставали хітами в Британії. Найвідоміші з них - Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump і Call The Shots.

Після нетривалої паузи група знову возз'єдналася в 2012 році, щоб випустити збірку своїх найкращих пісень і провести міжнародні гастролі. У 2013 році Girls Aloud оголосили про свій розпад.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протягом кількох сезонів Сара була обличчям бренду жіночої спідньої білизни Ultimo

Після цього Гардінг намагалася займатися сольною кар'єрою, випустивши сингл Threads, а також знімалася в кіно, брала участь у мюзиклах і телешоу, однак змушена була припинити виступи через травму коліна.

У 2017 році Сара стала переможницею в ювілейному сезоні реаліті-шоу Celebrity Big Brother.

Вона також була успішною моделлю, протягом кількох років співпрацювала з брендом спідньої білизни Ultimo, а також займалася бізнесом: їй належала мережа нічних клубів Canaloa.