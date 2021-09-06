Помиритися з Талібаном: талібів кличуть на переговори після важких боїв

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Сили афганського опору талібам в Панджшері готові до мирних переговорів з "Талібаном".

Ущелина Панджшер - єдина з 34 провінцій Афганістану, яка не скорилася талібам.

Всі останні дні там йшли запеклі бої, таліби продовжували штурм долини й обидві сторони повідомляли про втрати.

Лідер Фронту національного опору (ФНОА) Ахмад Масуд заявив, що підтримує план переговорів і закликав "Талібан" припинити наступ.

Раніше з долини Панджшер надходили суперечливі повідомлення про те, ніби обидві сторони перемагають.

Таліби кажуть, що вони взяли під контроль ущелину, але у ФНОА це заперечують.

Вондночас там заявили про те, що в боях загинув їхній речник Фахім Дашті, а також один з командирів Абдул Вудод Зара. Так само там кажуть, що серйозних втрат зазнали і таліби - нібито загинув один з провідних їхніх генералів та 13 його охоронців.

У своєму Facebook Ахмад Масуд написав, що Фронт національного опору Афганістану готовий припинити боротьбу, якщо таліби зупинять свій наступ.

"Талібан" поки що не відповів.

Остання твердиня проти Талібану

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Долина (яку ще називають ущелиною) Панджшер - гірський регіон на північ від Кабула, де проживає від 150 тис. до 200 тис. людей.

Свого часу він був центром опору радянській окупації Афганістану, а зараз - останнім осередком протистояння "Талібану".

Фронт національного опору Афганістану об'єднав колишніх спецпризначенців та бійців сил безпеки, яких готували США та союзники, а також місцеве ополчення.