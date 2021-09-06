Що відбувається у Гвінеї, де військові скинули президента

1 година тому

Автор фото, EPA/GUINEA MILITARY HANDOUT Підпис до фото, Стоп-кадр з відео, яке поширюється в гвійнейських соцмережах. Альфа Конде на ньому оточений озброєними військовими, говорить лише кілька слів, а решту часу сидить з відчуженим виглядом

Армійський спецназ Гвінеї у неділю оголосив про повалення 83-річного президента країни Альфи Конде і розпуск уряду.

Пізніше міністерство оборони заявило, що спробу перевороту зірвали, але сам президент Конде не з'являвся на публіці, а з заявами на телебаченні виступають заколотники.

Військові оголосили, що президент перебуває в їхніх руках у надійному місці, ввели в країні комендантську годину, закрили кордони і вимагають від членів уряду у понеділок з'явитися на надзвичайні збори.

Як повідомляють світові агентства з посиланнями на очевидців, у неділю в районі президентської резиденції в столиці Гвінеї Конакрі було чути інтенсивну стрілянину. Потім військові перекрили стратегічний міст.

Жителям центра Конакрі наказали не виходити з будинків, а порожні вулиці патрулювали солдати.

Військові оголосили по державному телебаченню, що президента Альфа Конде заарештували, а уряд розпустили.

З промовою про повалення Конде виступив лідер заколотників підполковник Мамаду Думбуя в оточенні кількох солдатів.

Автор фото, AFP

"Гвінея прекрасна. Досить нам гвалтувати Гвінею, давайте просто займемося з нею коханням", - сказав у телезверненні підполковник Думбуя.

У соціальних мережах з'явилися відео та фотографії, на яких Альфа Конде у розхристаній сорочці, босоніж, оточений військовими зі зброєю і в повному спорядженні. При цьому Конде явно не керує їхніми діями, а сидить мовчки з відчуженим виглядом.

Міністерство оборони Гвінеї у неділю заявило, що спробу перевороту припинили, але президент Конде на публіці так і не з'явився.

Замість цього на телебаченні виступив офіцер, який від імені Мамаду Думбуя оголосив, що президент перебуває в руках заколотників і його здоров'ю ніщо не загрожує, що в країні з восьмої вечора неділі вводиться комендантська година, і що члени уряду Конде зобов'язані з'явитися у понеділок вранці в столичний Народний палац - якщо хтось проігнорує вимогу, це розцінять як бунт проти нової влади.

Бунтівники оголосили також, що кордони країни протягом тижня закриють.

Автор фото, GUINEA TV Підпис до фото, Військові заявили в телезверненні, що взяли владу через те, що країна загрузла в корупції і злиднях

Переворот в Гвінеї засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Я особисто пильно стежу за розвитком подій в Гвінеї. Рішуче засуджую будь-яке захоплення влади силою зброї і закликаю негайно звільнити президента Альфу Конде", - написав Гутерреш у Twitter.

Засудив переворот і Африканський союз.

Його голова та президент Демократичної республіки Конго Фелікс Чіседекі та глава комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат закликали негайно звільнити президента Конде і запропонували терміново провести засідання Ради миру і безпеки Африканського союзу, на якому 55 країн спробували б вирішити, які заходи їм запровадити щодо ситуації в Гвінеї.

Водночас нігерійський кореспондент BBC Маені Джонс передає, що частина опозиціонерів вийшли на вулиці столиці Гвінеї, щоб святкувати відсторонення від влади президента.

За останній рік це четверта спроба військового перевороту в Західній Африці.

Від авторитаризма до демократії і назад

Альфа Конде, якому зараз 83 роки, більшу частину життя був опозиціонером і боровся з авторитарними правителями цієї західноафриканської країни, яку є однією з найбідніших в світі.

Під час цієї боротьби він в 1990-х роках брав участь в президентських виборах, потім сидів у в'язниці, але був помилуваний президентом Лансаною Конте.

У 2010 році, після смерті Конте і військового перевороту, Конде переміг у другому турі президентських виборів, ставши першим демократично обраним лідером Гвінеї, а в 2015 році його ще раз обрали главою держави.

Але потім Конде, як стверджують його супротивники, сам почав запроваджувати авторитаризм.

Обнулення по-Гвінейськи

Перед виборами 2020 року Альфа Конде продавив нову конституцію, що дозволило йому обійти обмеження щодо двох термінів на посаді президента.

Далі Конде переобрали вже на третій термін, а опозиція звинуватила його з соратниками у масштабних фальсифікаціях результатів голосування. Через протести і сутички з поліцією загинули десятки людей.

Після виборів влада на чолі з Конде заарештували декількох провідних опозиціонерів, звинувативши їх в організації заворушень.

А ще під час першого терміну Конде в 2013 роц близько двадцяти людей загинули під час придушення протестів опозиції, яка вважала, що Конде з прихильниками підтасували результати парламентських виборів.

У Західній Африці є три країни під назвою "Гвінея" - просто Гвінея, Гвінея-Бісау та Екваторіальна Гвінея. Нинішні події відбуваються у першій з них.