Максим Крипак: що відомо про найтитулованішого спортсмена Паралімпіади

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Український плавець Максим Крипак - спортсмен, який здобув найбільше медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

У його активі сім медалей, п'ять з яких золоті та по одній срібній і бронзовій.

Але паралімпійських нагород у Максима Крипака ще більше - на минулих змаганнях в Ріо у 2016 році він так само виборов п'ять золотих медалей і ще три срібла.

Тож всього в українця 15 паралімпійських медалей на дистанціях від 50 до 400 метрів вільним стилем, а також в естафетах.

Максим Крипак вигравав нагороди на чемпіонатах світу та Європу у 2018-2021 роках.

Все це робить його одним з найтитулованіших паралімпійців у світі.

Але шлях до цього у Максима був нелегким, у якийсь момент він міг залишити спорт.

З олімпійського резерву в паралімпійський рух

Максиму Крипаку 26 років, він харків'янин.

Народився з вродженими порушеннями опорно-рухового апарату - має проблеми з правою ногою.

Але попри це починав змагатися зі здоровими плавцями у школі олімпійського резерву, таким було рішення батьків.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Після Паралімпіади в Ріо у 2016 році

"Проте з віком інвалідність все більше давала про себе знати, на рівних конкурувати зі здоровими суперниками Максиму ставало важче. Щоб не розлучатися зі спортивною кар'єрою, Максим перейшов у паралімпійське плавання", - йдеться на сайті Харківської міської ради.

Отримав міжнародний С 10-й спортивний клас - з мінімальними ураженнями, вважається, що такі спортсмени зовсім мало відрізняються від олімпійців.

Батьки якийсь час взагалі приховували від хлопця його інвалідність.

"Мало хто знав, що він має інвалідність з дитинства. Ми не говорили йому правди. У нас була вигадана історія, що він просто забився й треба було відрізати пальчик", - розповідала матір Максима у 2016 році.

У Харкові займався плаванням у структурі "Інваспорту" - української системі спорту для людей з інвалідністю.

Через перехід у паралімпійський рух мав проблеми з олімпійськими тренерами, з якими тренувався раніше.

"Його відрахували зі спортивної школи й заборонили відвідувати орендований ними басейн. Тоді Крипаку довелося за власні гроші купувати абонемент у басейн й готуватися до головного спортивного змагання чотириріччя", - пригадувала матір Крипака.

У 2015 році він виграв чемпіонат України, а у 2016 здобув перші серйозні міжнародні нагороди на дебютній для себе Паралімпіаді в Ріо.

У підсумку на двох паралімпіадах Максим Крипак встановив кілька рекордів і зараз вважається один із найсильніших плавців світу на дистанції 400 м вільним стилем.

Спробував після "ями" і все вийшло

Автор фото, УНІАН

"Тільки після першої медалі я зрозумів, що все можливо, треба просто викладатися. На чемпіонаті світу перший день для мене погано склався - я був четвертий. Це мене і розсмішило, і налякало. Я засмутився, але зрозумів, що сам зробив помилку. І тому на наступний старт мені потрібно буде трохи по-іншому налаштуватися та виправити ці помилки. В результаті наступного дня все вийшло", - пригадував перші перемоги Максим Крипак у 2020 році.

А про перехід до паралімпійців розповідав так: "Довго я займався серед здорових та навіть не знав, що є паралімпійський рух. Плюс на той момент мої батьки були, так би мовити, не в особливому захваті від того, що я можу займатися інваспортом. Вони боялися, що я якось зможу неправильно сприйняти цю атмосферу, і так далі".

І сам каже, що в нього вийшло здолати цей бар'єр.

"Але з часом у кожного спортсмена буває якийсь певний переломний момент, або яма. І в той період, коли у мене була ця яма в планах результатів, мені запропонували, не втрачати часу та спробувати себе в паралімпійському спорті. Я спробував і вийшло", - резюмував Максим Крипак.