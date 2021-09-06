Замість статуї Колумба в Мехіко поставлять пам'ятник корінній жінці

8 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Під час протестів минулого року статую залили фарбою

Статую італійського дослідника Христофора Колумба, яка стояла на одному з головних проспектів Мехіко, замінить пам'ятник корінній жінці.

Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум заявила, що бронзового Колумба перенесуть у парк, а на його місце поставлять статую жінки з народу ольмеків.

Статую Колумба зняли з п'єдесталу на авеню Реформа минулого року напередодні протестів.

Протестувальники тоді повалили кілька статуй Колумба в Латинській Америці та США.

Христофора Колумба, італійського дослідника, чиї подорожі наприкінці 15-го століття фінансувала іспанська корона, багато хто сприймає як символ гноблення та колоніалізму, оскільки його прибуття до Америки відкрило двері іспанським завойовникам.

Про це пані мер Шейнбаум заявила у неділю на церемонії до міжнародного дня корінної жінки.

Вона сказала, що перенесення статуї - це спроба не "стерти історію", а забезпечити "соціальну справедливість".

Пані Шейнбаум сказала, що статуя Колумба "не буде прихована", але що цивілізації, які існували в Мексиці до іспанського завоювання, повинні бути визнані.

Пані мер сказала, що скульптор Педро Реєс працює над статуєю жінки з цивілізації ольмеків, яка процвітала в Мексиканській затоці з 1200 до 400 р. до н. е.

П'єдестал, на якому стояла статуя Колумба, був порожнім з 10 жовтня 2020 року, коли статую зняли "з метою реставрації" лише за два дні до запланованих протестів з приводу річниці прибуття Колумба в 1492 році.

Деякі активісти закликали у соцмережах повалити статую.