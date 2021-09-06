Трирічний хлопчик вижив після 4 днів блукання у хащах Австралії

14 хвилин(и) тому

Автор фото, NSW POLICE Підпис до фото, "Ейджея" шукали сотні людей, а виявилося, що він був у кущах за пів кілометра від дому

Трирічного хлопчика, який чотири дні тому загубився у хащах австралійського бушу, змогли знайти і врятувати.

Буш - термін, яким позначають великі неосвоєні території в Австралії та деяких інших регіонах. Зазвичай вони вкриті кущами чи низькими деревами, через що там легко загубитися, а процес пошуку вкрай ускладнений.

У минулу п'ятницю у такому буші в австралійському штаті Новий Південний Уельс зник трирічний Ентоні "Ейджей" Елфалак.

У хлопця аутизм й він не розмовляє. Востаннє його бачили біля дому.

Сім'я боялася, що дитину викрали.

Після чотирьох днів пошуків поліції вдалося побачити його з гелікоптерів - він пив воду зі струмка, що протікає по ділянці, яка належить його родині.

Він перебував приблизно за пів кілометра від дому у селі Патті, що на півночі цього безлюдного штату.

Поліція поширила відео з гелікоптера, на якому видно, як "Ейджей" вмиває себе водою зі струмка.

"Я знайшов хлопця", - прокоментував один з поліцейських.

Ці кадри згодом транслювали по всьому світу.

За даними правоохоронців, хлопець подряпав ноги, а його одяг був абсолютно мокрим, але загалом його здоров'я в порядку.

За словами батька дитини, "сталося диво".

Хлопця шукали більше ста поліцейських та волонтерів, які днями прочісували буш.

Причому пошуки пройшли і там, де у підсумку і знайшли "Ейджея", але тоді дитину не виявили.

"Його покусали мурахи, він упав, але він живий", - радісно розповів пан Елфалак журналістам.

"Моя нога, моє стегно, моя щиколотка - я не можу ходити. Я був у буші чотири дні без сну. Ми не зупинялися", - додав чоловік.

Батьки не знають, чому хлопець пішов геть і загубився.

Зранку того дня він грався зі своїми братами, а зазвичай прив'язаний до матері.

Поліція у неділю затримала білу машину, вважаючи, що вона має справу з викраденням.