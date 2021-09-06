Україна повертає карантин: що знову заборонять вже найближчими днями

24 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

З наступного тижня Україна поверне ряд обмежень через коронавірус, адже за кількістю хворих її регіони виходять з зеленої зони.

Це анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

"Україна вже сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну із зеленого рівня епідемічної небезпеки у жовтий", - розповів він.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я вже подало відповідне клопотання до Кабміну, цього тижня його розглянуть, а рішення про нові обмеження може бути з 13 вересня.

"Скоріше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для жовтого рівня і стосуються, перш за все, масових заходів", - пояснив Віктор Ляшко.

Водночас, за його словами, "підстав для введення червоного рівня наразі немає і жодному регіоні", тобто про закриття публічного транспорту мова не йде.

Що таке "жовтий рівень"

Жовта зона передбачає масковий режим, а також дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра.

Головні обмеження:

заборона масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 квадратних метри в будівлях чи на території, де вони заплановані;

заборона заповнювати кінотеатри та інші зали закладів культури на більше половини місць;

заборона заповнювати спортзали і фітнес-центри більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.

Автор фото, МОЗ

Щоб не було локдауну

Головний санітарний лікар Ігор Кузін у ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, що запровадження "жовтої" зони зараз має на меті не допустити більш жорстких обмежень.

За його словами, зараз все залежатиме від людей, а запровадження обмежень "жовтої" чи "помаранчевої" зони буде покликане не допустити тотального локдауну в країні.

"Ситуація дійсно погіршується. Найближчим часом країна все ж таки вийде із "зеленої" зони, і ми будемо вимушені запровадити "жовту" зону, де будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів, спортивних залів", - пояснив Ігор Кузін.

Раніше в інтерв'ю BBC News Україна Ігор Кузін не виключав, що "червону зону" в Україні можуть запровадити у листопаді.