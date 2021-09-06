Без вух і нижньої губи: в Черкасах помер хлопчик, якого доглядала бабуся

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Скріншот відео

Понівечений 7-річний хлопчик з Черкас, якого через травми та пошкодження лікарі ввели в термінальну кому, помер у лікарні, не приходячи до тями.

Про смерть дитини повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький, пише місцеве видання "Про все".

Хлопчика 2014 року народження доставила до лікарні "швидка" ще 24 серпня. Він був у вкрай тяжкому стані з множинними ранами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом знущання з дитини.

У причетності до травмування дитини правоохоронці підозрюють нерідну бабусю хлопчика. Її, а також її чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Слідів від укусів не було

Хлопчика привезла до лікарні "швидка". Він був без свідомості, в стані комі. У дитини була внутрішньочерепна гематома, не було обох вух та нижньої губи, а також частини статевого органу.

Скільки часу дитина перебувала у такому стані, невідомо.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Бабусю хлопчика взяли під варту

"Лікарі виявили пролежні на тілі хлопчика. Це може свідчити про те, що дитина страждала вже не перший день і садна по тілу були різного ступеню заживлення", - розповіла медична директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова, яку цитує "Суспільне".

Також у дитини був наднизький рівень гемоглобіну крові - 51, що може свідчити про те, що дитина не доїдала чи навіть не їла.

За словами лікарки, рваних ран, як від укусів тварин чи відбитків зубів, не було. По тілу були садна і гематоми. Раніше висувались версії, що дитину могли травмувати тварини.

Тепер характер цих ран визначатимуть судмедекспертизи.

Впав з купи цегли

"Швидку" викликала бабуся. Вона й приїхала з хлопчиком до лікарні.

Лікарям вона сказала, що в дитини на голові велика гематома, він дві доби майже нічого не їв і вона не могла його розбудити.

Вона розповіла, що мати дитини з чоловіком на операції в Києві, цитує лікарів "Суспільне".

Що сталося та як дитина отримала травми, бабуся не змогла розповісти. Спочатку вона казала, що хлопчик впав з купи цегли у дворі. Потім змінила версію подій, начебто хлопчик гуляв сам і травмувався поза домом, повідомляє "Україна 24".

Бабусю хлопчика і її чоловіка помістили на два місяці у СІЗО.

За версією слідства, підозрюваний тимчасово доглядав за дитиною і залишив травмованого хлопчика у небезпечному для життя стані.

Мама сиділа з хлопчиком в реанімації. Його вітчим чекав у коридорі, але від спілкування відмовився, повідомили журналісти.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Скріншот відео

Бабуся уже була під слідством за пограбування і нанесення легких тілесних ушкоджень. У 2019 році її навіть оголошували у розшук.

Собаки у дворі

Подвір'я, де мешкає родина хлопчика, межує з дитячим парком. Після повідомлення про його смерть сюди приносять квіти, лампадки та дитячі іграшки, повідомляє "Суспільне".

Сторож парку каже, що з двору чути гавкіт собак. Сусіди від коментарів відмовляються. Розповідають про випадки, коли собаки з двору кусали перехожих.

За даним фактом прокуратура розслідує два кримінальні провадження. Йдеться про завдання тілесних ушкоджень (ст. 128 КК України) та залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135 КК України).

З'ясовуються обставини, за яких хлопчик отримав тілесні ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу.

Служба у справах дітей з'ясовує стан утримання та умови проживання дитини. Також перевіряють виконання її батьками обов'язків щодо виховання та розвитку.