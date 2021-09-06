Вирили ложкою тунель з в'язниці. Ізраїль шукає небезпечних втікачів

8 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, В'язницю "Гільбоа" називають "сейфом", її камери вилиті з бетону

Ізраїльська поліція, сили безпеки "Шин-Бет", прикордонники і військові двох підрозділів Армії оборони Ізраїлю шукають шістьох палестинців, які втекли з в'язниці "Гільбоа" через виритий у камері тунель.

Серед втікачів - колишній польовий командир "Бригад мучеників аль-Акси", воєнізованого крила організації ФАТХ.

Ув'язнені втекли через тунель, який протягом декількох місяців копали іржавою ложкою, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на управління в'язниць Ізраїлю. Вузький тунель виходив в поле, недалеко від стін в'язниці. Ізраїльська "Гільбоа" вважається однією з в'язниць країни з посиленою охороною.

Втеча сталася близько третьої години ночі. Невдовзі після того, як ув'язнені вилізли з тунелю, їх помітив фермер, якому належало поле, і повідомив в поліцію про підозрілих людей. Десь о четвертій ранку в тюрмі провели перекличку і виявили, що немає шістьох ув'язнених.

В Управлінні в'язниць заявили, що зовні їх чекала машина, а координували втечу за допомогою незаконно пронесеного до в'язниці мобільного телефону.

Усі деталі втечі ще невідомі. Не зрозуміло, як втікачам вдалося зробити отвір в бетонній підлозі камери.

В управлінні в'язниць назвали подію серйозним провалом.

Усі шестеро втікачів були засуджені до довічного ув'язнення, їх вважають вкрай небезпечними. Водночас найнебезпечнішим серед них вважають колишнього командира організації "Бригади мучеників аль-Акса" в районі міста Дженін на Західному березі Захарію Збейді.

Збейді називали "символом другої інтифади" - збройного повстання палестинців на Західному березі, що тривало з 2000 по 2005 рік. За даними ізраїльських спецслужб, на ньому відповідальність за загибель десятків ізраїльтян.

Вперше Збейді оголосили у розшук у 2007 році, а затримали лише у 2019-му.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Вузький тунель виходив у поле за в'язницею

Інші п'ятеро ув'язнених - бойовики "Ісламського джихаду", теж з околиць Дженіна. Вони відбували довічні ув'язнення.

Масштабна операція з затримання втікачів почалася вранці у понеділок. Сили безпеки заблокували дороги в околицях Дженіна, а також дороги від в'язниці до Західного берега. Влада також побоюється, що втікачі можуть перетнути кордон з Йорданією.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннет у розмові з міністром внутрішньої безпеки Омером Бар-Левом підкреслив серйозність події та необхідність координації дій між усіма силами безпеки у пошуку втікачів.

Організація "Ісламський джихад" у своїй заяві назвала втечу "героїчною", а представник ХАМАС заявив, що це "велика перемога, яка показує, що сила волі і завзятість наших сміливих бійців не зламати навіть в тюрмах".