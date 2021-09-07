Три головні болі Зеленського в Раді: над чим депутати працюватимуть цієї осені

8 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Цієї осені на майданчику біля парламентської трибуни, а може, і в президії Ради, буде гаряче

Ухвалити бюджет на наступний рік, закон про олігархів та внести зміни до кількох десятків податкових норм - такими є завдання для депутатів на шосту сесію, яка стартує 7 вересня.

І це лише короткий список.

Для президента та його Офісу буде непросто збирати більшість голосів під ці складні рішення попри власну монобільшість.

Ставка на освіту та медицину

Із цього переліку завдань найпростішим виглядає традиційно непросте завдання - ухвалити проєкт бюджету на наступний рік. За законом, уряд має подати його до парламенту до 15 вересня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв зробити це вчасно. Він також заявив, що пріоритетами цього бюджету будуть фінансування медицини та освіти.

У міністерстві фінансів заявляли, що у бюджет збираються закласти видатки на освіту на рівні 7,2% ВВП країни, а на медицину - близько 4,5% ВВП.

За Бюджетним кодексом, на медицину має йти не менше 5% ВВП. Проте ще при підготовці цьогорічного бюджету міністр фінансів визнавав: до законних 5% видатки на медицину зростуть лише у 2023 році.

Актуальною залишається і законодавча вимога виділяти не менше 5% ВВП на безпеку країни.

Закон вимагає ухвалити бюджет на наступний рік до 1 грудня.

Звісно, все це як завжди "в умовах обмежених фінансових ресурсів", а отже варто очікувати, що уряд шукатиме джерела покриття бюджетних видатків.

Очевидно, що про особливий економічний розвиток за умов, коли пандемія триває, говорити не варто. Відтак, цілком природно, що уряд і далі "оптимізуватиме" податки і шукатиме нових джерел доходів.

Автор фото, Офіс президента

(Неконституційний?) закон про олігархів

Виглядає, що першим "горішком", об який депутати будуть ламати зуби, голови і списи, буде закон, який визначить, хто такі олігархи в Україні і що з ними робити.

Навіть у самій назві закону міститься припущення, що вони є загрозою національній безпеці країни.

Проєкт закону (№5599) депутати вже ухвалили у першому читанні 1 липня - до літніх канікул. А до остаточного голосування до нього подали понад 1200 поправок.

Як повідомив перший заступник податкового комітету парламенту Ярослав Железняк, серед цих правок багато уточнюють або додають критерії, за якими визначатимуть олігархів. Зокрема, йдеться про розміри їхніх активів, вплив на політику і навіть регулярність зустрічей в Офісі президента.

Крім того, багато хто хоче передати контроль за олігархами від РНБО, яку очолює президент, до НАЗК.

За збігом обставин, у липні, коли проєкт закону ухвалили у першому читанні, стало відомо, що колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель працюватиме на каналі "Україна 24", який входить до бізнес-імперії Ріната Ахметова, як постійна колумністка програми "Велика деолігархізація".

Проте на початку вересня канал заявив, що завершує перший сезон програми. Там пояснили це тим, що уповноважена з прав людини Людмила Денісова винесла офіційний висновок про невідповідність законопроєкту нормам Конституції.

Через те, що проєкт закону вже на розгляді депутатів, вона запропонувала відправити його на експертизу до Венеційської комісії.

"Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так - у програми "Велика деолігархізація" зникає предмет розгляду", - наводить "Україна 24" коментар ведучого програми та члена Наглядової ради медіагрупи Дмитра Белянського.

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Податкова реформа Зеленського

Є і ще один проєкт закону, який спочатку також пов'язували з олігархами. Але за результатами першого читання, яке також відбулося 1 липня, стало зрозуміло, що він може зачепити майже усіх.

Проєкт зі складною назвою "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) стали називати "податковою реформою Зеленського", адже він передбачає кілька десятків серйозних новацій.

Зокрема, він стосується адміністрування податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов роботи "спрощенців", - і це далеко не повний перелік.

Навесні, коли уряд ініціював його розробку, законопроєкт називали антиолігархічним і пов'язували із ініціативою президента позбутися олігархів.

"Ми хочемо зробити так, щоб ті, хто був "дуже хитро зроблений", платили податки в нашій країні", - заявляв тоді міністр фінансів Сергій Марченко.

Проте після першого читання підприємці заявили, що він посилює податковий тиск на бізнес.

Європейська бізнес асоціація, Американська торговельна палата та Спілка українських підприємців спільно заявили, що "запропоновані урядом заходи у період економічної кризи здатні лише поглибити кризові явища в економіці України та, врешті, зменшити податкові надходження до державного бюджету".

Крім того, стало зрозуміло, що податкові новації можуть зачепити і простих українців.

До другого читання у проєкт закону внесли 11 314 поправок. Для порівняння: у проєкті закону про ринок землі було трохи більше 4 000 поправок, а його розгляд у другому читанні став найдовшим за історію українського парламентаризму.

Гостроти дискусії може додати і те, що в уряді, вочевидь, розраховують, що виписані у проєкті закону податкові зміни, від яких очікують додаткових доходів, запрацюють одразу після того, як він перетвориться у закон.

Проте це порушить законодавчу вимогу, що податки не можуть змінюватися менше ніж за пів року до початку нового бюджетного року. Адже розгляд податкових змін йтиме паралельно з бюджетним процесом.

Втім, це буде вже далеко не вперше в історії України.