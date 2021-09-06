Помер Жан-Поль Бельмондо – легенда французького кіно

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Французький актор Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років.

Про смерть актора агентству France Press повідомив його адвокат Мішель Годес.

Автор фото, Getty Images

"Певний час він вже погано себе почував. Він пішов тихо", - сказав він.

Цю інформацію також підтверджують France 24 та Le Figaro.

Причину смерті поки не називають.

Автор фото, Getty Images

Бельмондо народився 9 квітня 1933 року. Дебютував у кіно в 1956 році.

Усього зіграв в кіно близько 100 ролей.

Автор фото, Getty Images

Жан-Поль Бельмондо був однією з найяскравіших постатей кінематографічної "Французької нової хвилі".

Таку популярність він здобув після того, як зіграв головну роль у фільмі "На останньому диханні" режисера Жан-Люка Годдара, що вийшов в 1960 році.

Жан-Поля Бельмондо двічі номінували на премію BAFTA як найкращого іноземного актора. У 1989 році отримав премію "Сезар".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жан-Поль Бельмондо з дружиною Наті та їхніми собачками

У 2001 році Бельмондо переніс інсульт. Йому відняло мову і тіло не слухалося.

Після тривалої реабілітації у 2008 році 74-річний актор повертається на знімальний майданчик. Він зіграв у фільмі Френсіса Юстера "Чоловік та його собака".

Автор фото, Getty Images

У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.

У 2011 році Бельмондо приїжджав в Україну на відкриття III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок".

Тоді у розмові з журналістами актор запевняв, що йому дуже сподобалася Україна і обіцяв повернутися ще раз.

Автор фото, Getty Images

Актори Бельмондо завжди життєрадісні, легковажні, сміливі та спокусливі. Вони були як зразками для наслідування, так і яскравими прикладами того, як не варто робити.

Завдяки харизмі й акторському таланту Бельмондо, вони завжди були яскравими і багатогранними.

Автор фото, Getty Images

Топ-10 фільмів, за якими відомий Жан-Поль Бельмондо:

"На останньому подиху" (1960)

"Картуш" (1961)

"Людина з Ріо" (1963)

"Безтямний П'єро" (1965)

"Сирена з "Міссісіпі" (1969)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жан-Поль Бельмондо і Катрін Деньов у фільмі "Сирена з "Місссісіпі"

"Надзвичайний" (1973)

"Труп мого ворога" (1973)

"Потвора" (1977)

"Професіонал! (1981)

"Улюбленець долі" (1988)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режисер Клод Лелюш та Жан-Поль Бельмондо отримали відзнаку за продаж 100 тисяч копій фільму "Улюбленець долі"