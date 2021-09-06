Помер Жан-Поль Бельмондо – легенда французького кіно
Французький актор Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років.
Про смерть актора агентству France Press повідомив його адвокат Мішель Годес.
"Певний час він вже погано себе почував. Він пішов тихо", - сказав він.
Цю інформацію також підтверджують France 24 та Le Figaro.
Причину смерті поки не називають.
Бельмондо народився 9 квітня 1933 року. Дебютував у кіно в 1956 році.
Усього зіграв в кіно близько 100 ролей.
Жан-Поль Бельмондо був однією з найяскравіших постатей кінематографічної "Французької нової хвилі".
Таку популярність він здобув після того, як зіграв головну роль у фільмі "На останньому диханні" режисера Жан-Люка Годдара, що вийшов в 1960 році.
Жан-Поля Бельмондо двічі номінували на премію BAFTA як найкращого іноземного актора. У 1989 році отримав премію "Сезар".
У 2001 році Бельмондо переніс інсульт. Йому відняло мову і тіло не слухалося.
Після тривалої реабілітації у 2008 році 74-річний актор повертається на знімальний майданчик. Він зіграв у фільмі Френсіса Юстера "Чоловік та його собака".
У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.
У 2011 році Бельмондо приїжджав в Україну на відкриття III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок".
Тоді у розмові з журналістами актор запевняв, що йому дуже сподобалася Україна і обіцяв повернутися ще раз.
Актори Бельмондо завжди життєрадісні, легковажні, сміливі та спокусливі. Вони були як зразками для наслідування, так і яскравими прикладами того, як не варто робити.
Завдяки харизмі й акторському таланту Бельмондо, вони завжди були яскравими і багатогранними.
Топ-10 фільмів, за якими відомий Жан-Поль Бельмондо:
- "На останньому подиху" (1960)
- "Картуш" (1961)
- "Людина з Ріо" (1963)
- "Безтямний П'єро" (1965)
- "Сирена з "Міссісіпі" (1969)
- "Надзвичайний" (1973)
- "Труп мого ворога" (1973)
- "Потвора" (1977)
- "Професіонал! (1981)
- "Улюбленець долі" (1988)
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