Родичі загиблих рейсу MH-17 у суді, проросійські тролі у західній пресі. Теленовини ВВС
У випуску 6 вересня:
- Суд в Нідерландах відновив слухання справи рейсу МН-17. На процесі почали виступати родичі жертв катастрофи.
- Прокремлівські тролі атакують західні медіа. В інтернеті - новий спосіб інформаційної війни.
- Представники руху Талібан заявили, що війна в Афганістані - завершена. І що Кабул встановив контроль над останньою провінцією, яка чинила опір.
- Українці збирають гроші на відновлення костелу в Києві. Тим часом сотні старовинних храмів по всій країні повільно руйнуються.
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