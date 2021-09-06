Родичі загиблих рейсу MH-17 у суді, проросійські тролі у західній пресі. Теленовини ВВС

У випуску 6 вересня:

  • Суд в Нідерландах відновив слухання справи рейсу МН-17. На процесі почали виступати родичі жертв катастрофи.
  • Прокремлівські тролі атакують західні медіа. В інтернеті - новий спосіб інформаційної війни.
  • Представники руху Талібан заявили, що війна в Афганістані - завершена. І що Кабул встановив контроль над останньою провінцією, яка чинила опір.
  • Українці збирають гроші на відновлення костелу в Києві. Тим часом сотні старовинних храмів по всій країні повільно руйнуються.

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