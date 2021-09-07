Талібан підняв прапор над останньою фортецею опору в Афганістані

1 година тому

Автор фото, Taliban video Підпис до фото, Таліби поширили відео того, як піднімають свій прапор у єдиному регіоні, який чинив їм опір

Таліби оголосили про контроль над долиною Панджшер - останнім регіоном Афганістану, який залишався вільним від їхньої влади і чинив збройний опір.

Представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід оголосив, що їм вдалося зламати протидію сил у Панджшерській ущелині і район перейшов під контроль талібів без втрат серед мирного населення.

Водночас у русі опору талібам стверджують, що вони продовжують боротьбу.

Прапор у Панджшері

У минулі вихідні там йшли запеклі бої між ісламістами та Фронтом національного опору Афганістану (ФНОА) - залишками сил безпеки країни, які вирішили чинити опір талібам.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Відео: піднятий у Пінджшері прапор талібів

У соцмережах з'явилися фотографії, на яких таліби стоять біля воріт резиденції губернатора провінції і піднімають свій прапор.

"Завдяки цій перемозі і всім останнім зусиллям наша країна покінчила з затяжною війною. Наш народ щасливо житиме у мирі та свободі", - заявив Муджахід.

За його словами, частина бійців ФНОА загинула, решта втекла.

Національне повстання проти "Талібану"

Однак бійці опору заявляють, що їхні сили, як і раніше, утримують стратегічні позиції і продовжують боротьбу з "Талібаном".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фронт національного опору Афганістану - об'єднання, до якого увійшли колишні бійці сил безпеки Афганістану, яких готували ще США, а також місцеві з Панджшерської долини

Лідер Фронту національного опору Афганістану Ахмад Масуд закликав афганців до національного повстання проти "Талібану".

"Де б ви не знаходилися, у країні або за її межами, я закликаю вас до національного повстання за гідність, свободу і процвітання нашої країни", - йдеться у аудіо, яке поширилося в соцмережах.

Ахмад Масуд також звинуватив міжнародну спільноту в політичній легітимації талібів.

Таліби обіцяють не дискримінувати населення Панджшеру, значна частина якого - етнічні таджики.

"Талібан" обіцяє забути, що в роки першого приходу талібів до влади в 1996-2001 рр. панджшерці боролися проти них.

"Вони наші брати і будуть разом з нами будувати краще майбутнє нашої країни", - сказав представник "Талібану".

А Ахмад Масуд у своєму голосовому зверненні сказав, що таліби анітрохи не змінилися, лише ще більше радикалізувалися.

Також у Twitter Масуд запевнив, що він у повному порядку й закликав усіх афганців піднятися на національну боротьбу проти ісламістів.

Масуд заявив, що світ не має байдуже спостерігати за тим, що відбувається в Афганістан, і закликав світових лідерів виправити їхні помилки.

Таліби попередили, що будь-які спроби протистояти їхній владі будуть жорстко придушуватися.

"Ісламський Емірат дуже чутливий до заколотів. Будь-якого, хто спробує підняти голову, чекає розплата. Ми не допустимо ще одного вогнища протистояння", - сказав Забіхула Муджахід на пресконференції в Кабулі.

Уряд, безпека і економіка

Автор фото, AFP Підпис до фото, Представник "Талібану" Забіхула Муджахід

Забіхула Муджахід заявив також, що таліби поки що не готові оголосити склад нового уряду.

Щодо ситуації з безпекою в афганській столиці представник талібів сказав, що всі незаконні збройні формування витіснять з міста.

Також, за його словами, в останні дні затримали більше 300 людей, яких підозрюють у крадіжках та грабежах.

Торкнувся він і економічної ситуації в Афганістані. За його словами, "Талібан" розуміє масштаби проблем, але з встановленням миру ситуація має покращитися.

Таліби також пообіцяли поки що не забороняти дівчатам вчитися в інститутах.

Разом з тим, студенток зобов'язали носити на заняття нікаби - мусульманський одяг, що повністю приховує обличчя і фігуру жінки.

Викладатимуть у інститутах жінки або літні чоловіки з хорошою репутацією.

До приходу талібів більшість афганок носили менш консервативний одяг, обмежуючись хіджабами - хустками, які не приховують обличчя.

Щодо шкільної освіти для дівчат, то тут наразі ситуація невідома.

Вбивство поліцейської

Автор фото, Родина Негари Підпис до фото, Родичі вбитої Бану Негар кажуть, що вона була на восьмому місяці вагітності

Очевидці повідомили BBC News, що бойовики "Талібану" вбили вагітну співробітницю поліції у центральній афганській провінції Гор у минулі вихідні.

Подробиць події небагато, але три джерела розповіли BBC News, що в суботу таліби побили і застрелили жінку на очах її чоловіка і дітей.

Місцеві ЗМІ називають її ім'я - Бану Негара, та кажуть, що вона була співробітницею місцевої в'язниці.

Родичі надали фотографії, на яких видно бризки крові на стіні в кутку кімнати і тіло зі спотвореним обличчям.

"Талібан" запевняє, що не причетний до її смерті і розслідує ситуацію.

"Нам відомо про інцидент, і я підтверджую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває", - сказав Забіулла Муджахід.

Він додав, що таліби вже оголосили амністію для людей, які працювали на попередню адміністрацію, і пояснили вбивство Негари "особистою ворожнечею або чимось ще".