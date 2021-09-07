Талібан підняв прапор над останньою фортецею опору в Афганістані
Таліби оголосили про контроль над долиною Панджшер - останнім регіоном Афганістану, який залишався вільним від їхньої влади і чинив збройний опір.
Представник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід оголосив, що їм вдалося зламати протидію сил у Панджшерській ущелині і район перейшов під контроль талібів без втрат серед мирного населення.
Водночас у русі опору талібам стверджують, що вони продовжують боротьбу.
Прапор у Панджшері
У минулі вихідні там йшли запеклі бої між ісламістами та Фронтом національного опору Афганістану (ФНОА) - залишками сил безпеки країни, які вирішили чинити опір талібам.
У соцмережах з'явилися фотографії, на яких таліби стоять біля воріт резиденції губернатора провінції і піднімають свій прапор.
"Завдяки цій перемозі і всім останнім зусиллям наша країна покінчила з затяжною війною. Наш народ щасливо житиме у мирі та свободі", - заявив Муджахід.
За його словами, частина бійців ФНОА загинула, решта втекла.
Національне повстання проти "Талібану"
Однак бійці опору заявляють, що їхні сили, як і раніше, утримують стратегічні позиції і продовжують боротьбу з "Талібаном".
Лідер Фронту національного опору Афганістану Ахмад Масуд закликав афганців до національного повстання проти "Талібану".
"Де б ви не знаходилися, у країні або за її межами, я закликаю вас до національного повстання за гідність, свободу і процвітання нашої країни", - йдеться у аудіо, яке поширилося в соцмережах.
Ахмад Масуд також звинуватив міжнародну спільноту в політичній легітимації талібів.
Таліби обіцяють не дискримінувати населення Панджшеру, значна частина якого - етнічні таджики.
"Талібан" обіцяє забути, що в роки першого приходу талібів до влади в 1996-2001 рр. панджшерці боролися проти них.
"Вони наші брати і будуть разом з нами будувати краще майбутнє нашої країни", - сказав представник "Талібану".
А Ахмад Масуд у своєму голосовому зверненні сказав, що таліби анітрохи не змінилися, лише ще більше радикалізувалися.
Також у Twitter Масуд запевнив, що він у повному порядку й закликав усіх афганців піднятися на національну боротьбу проти ісламістів.
Масуд заявив, що світ не має байдуже спостерігати за тим, що відбувається в Афганістан, і закликав світових лідерів виправити їхні помилки.
Таліби попередили, що будь-які спроби протистояти їхній владі будуть жорстко придушуватися.
"Ісламський Емірат дуже чутливий до заколотів. Будь-якого, хто спробує підняти голову, чекає розплата. Ми не допустимо ще одного вогнища протистояння", - сказав Забіхула Муджахід на пресконференції в Кабулі.
Уряд, безпека і економіка
Забіхула Муджахід заявив також, що таліби поки що не готові оголосити склад нового уряду.
Щодо ситуації з безпекою в афганській столиці представник талібів сказав, що всі незаконні збройні формування витіснять з міста.
Також, за його словами, в останні дні затримали більше 300 людей, яких підозрюють у крадіжках та грабежах.
Торкнувся він і економічної ситуації в Афганістані. За його словами, "Талібан" розуміє масштаби проблем, але з встановленням миру ситуація має покращитися.
Таліби також пообіцяли поки що не забороняти дівчатам вчитися в інститутах.
Разом з тим, студенток зобов'язали носити на заняття нікаби - мусульманський одяг, що повністю приховує обличчя і фігуру жінки.
Викладатимуть у інститутах жінки або літні чоловіки з хорошою репутацією.
До приходу талібів більшість афганок носили менш консервативний одяг, обмежуючись хіджабами - хустками, які не приховують обличчя.
Щодо шкільної освіти для дівчат, то тут наразі ситуація невідома.
Вбивство поліцейської
Очевидці повідомили BBC News, що бойовики "Талібану" вбили вагітну співробітницю поліції у центральній афганській провінції Гор у минулі вихідні.
Подробиць події небагато, але три джерела розповіли BBC News, що в суботу таліби побили і застрелили жінку на очах її чоловіка і дітей.
Місцеві ЗМІ називають її ім'я - Бану Негара, та кажуть, що вона була співробітницею місцевої в'язниці.
Родичі надали фотографії, на яких видно бризки крові на стіні в кутку кімнати і тіло зі спотвореним обличчям.
"Талібан" запевняє, що не причетний до її смерті і розслідує ситуацію.
"Нам відомо про інцидент, і я підтверджую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває", - сказав Забіулла Муджахід.
Він додав, що таліби вже оголосили амністію для людей, які працювали на попередню адміністрацію, і пояснили вбивство Негари "особистою ворожнечею або чимось ще".
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