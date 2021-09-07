9 шахтарів загинули в так званій "ЛНР" через обрив ліфта. Чому це сталося

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Через обрив транспортної кабіни (кліті) на шахті "Червоний партизан" у так званій "ЛНР" загинули дев'ять шахтарів, ще майже два десятки поранені.

Про це повідомляють українські правозахисники та російські медіа з посиланням на самопроголошене "МНС ЛНР".

Це сталося у місті Вознесенівка (до 2016 року - Червонопартизанськ) на Луганщині.

Як передає російський "Інтерфакс", у кліті, яка опускала гірників, обірвався канат.

Також відомо, що у кабіні в той момент перебували щонайменше 25 шахтарів.

За даними Павла Лисянського зі "Східної правозахисної групи" (базується у підконтрольному Києву Лисичанську), загинули дев'ять шахтарів, які були в кліті. Ще 19 людей поранені - 16 були в кабіні, а троє у стволі.

Наразі троє поранених людей перебувають у важкому стані, у решти в основному перелами.

Шахта до цього часу не працює.

Тіла загиблих вже підняли на поверхню.

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, Шахтра "Червоний партизан" у 2008 році. З літа 2014 року вона знаходиться під контролем проросійських сил з так званої "ЛНР"

"25 людей перебувало у шахтній кліті, це дуже багато, допускається не більше 12 осіб. За інформацією з профспілкових джерел ОРЛО, на шахті так економили електрику, щоб не пускати шахтну кліть двічі і не витрачати електрику. Для цього щільно набивали шахтну кліть", - пише Павло Лисянський.

"Основна причина того, що сталося, за попередніми даними, - це зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження при перевезенні людей по шахтному стволу, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів", - додає він.

Павло Лисянський також відзначає, що не спрацював "парашут" - система страховки на випадок обриву канату.

У так званій "ЛНР" кажуть, що причини аварії ще розслідують і створили "оперативний штаб".

"Трагедія такого роду - наслідок тотального розвалу вугільної галузі в ОРДЛО, який настав з приходом Росії", - пише український журналіст з Донецька Денис Казанський.

"Одна справа - це раптовий викид метану або породи в забої - такому важко запобігти. Але в цьому випадку люди загинули через зношення устаткування й відсутність необхідних інвестицій у виробництво", - додає він.