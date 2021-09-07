Всього 7 тисяч кроків до довголіття. Чому вчені зменшили денну норму фізичного навантаження

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Скільки кроків на день відчутно допомагатимуть здоров'ю?

Вважається, що для підтримки організму в формі треба щодня проходити 10 тисяч кроків.

Магічне число 10 тисяч виникло не на порожньому місці.

Дослідження, проведені в останні роки, показали, чим більше ми ходимо, тим менше ризик передчасної смерті. І при цьому не так важливо, чи йде мова про тривалі прогулянки, чи про короткі сплески рухової активності.

Дослідження загалом показують майже лінійну залежність між кількістю кроків і зміцненням здоров'я, проте всі вони трохи відрізняються одне від одного.

Тому вчені постійно коригують результати й уточнюють кількість кроків, яке оберігає нас від інфарктів, інсультів та інших проблем зі здоров'ям.

В останньому дослідженні команда під керівництвом епідеміолога з фізичної активності Аманди Палуч з Массачусетського університету в Амхерсті відстежувала вибірку з понад 2 тис. чоловіків та жінок середнього віку з чотирьох різних міст США.

Група людей з середнім віком трохи більше 45 років носила акселерометри, які рахували щоденну кількість кроків і їхню інтенсивність у години, коли піддослідні не спали.

Експеримент почався ще в 2005 році, за учасниками регулярно спостерігали до 2018 року.

До цього моменту 72 людини з початкової групи померли.

Оглядовий характер дослідження не дозволяє зробити однозначні висновки про те, як ходьба поліпшила (або не поліпшила) здоров'я учасників експерименту.

Але завдяки йому можна в цілому оцінити залежність між рівнем активності і здоров'ям.

Не менше семи тисяч кроків

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Дослідники виявили, що у людей, які роблять щодня не менше семи тисяч кроків, ризик передчасної смерті знижується на 50-70% у порівнянні з тими, хто ходить менше.

Водночас інтенсивність кроків (швидкість, з якою ці кроки виконувалися) сама по собі не впливала на смертність.

За словами вчених, найбільший ефект від збільшення денної норми кроків у людей, які ведуть найменш активний спосіб життя - ризик передчасної смерті для них значно знижується.

Але у якийсь момент додатково пройдені кроки, схоже, вже не дають помітної користі.

"Як виявилося, пройдені понад 10 тисяч кроків на день не пов'язані з подальшим зниженням ризику смертності", - стверджують дослідники.

Гарна новина

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Хоча результати в цілому підтверджують багато з того, що медики і так вже знали з попередніх досліджень, новий поріг у сім тисяч кроків, безумовно, - це гарна новина для ледарів або тих, хто не може проходити 10 тисяч кроків на день з якихось причин.

"Кількість кроків на день - це простий, легко контрольований показник, і збільшення кількості кроків на день може бути хорошим способом зміцнити здоров'я, - сказала Аманда Палуч в інтерв'ю виданню HealthDay News.

"Сім тисяч кроків на день можуть стати чудовою метою для багатьох людей, які зараз стільки не проходять", - додала вона.

Навряд чи сім тисяч - це магічне число, яке може назавжди вилікувати всі наші хвороби.

Малоймовірно і те, що ця кількість остаточна.

За словами дослідника фізичної активності Ніколь Спартан з Бостонського університету, скоро ми напевно дізнаємося набагато більше про те, як кількість пройдених кроків впливає на наше здоров'я, в тому числі і завдяки новим дослідженням з використанням сучасних акселерометрів, недоступних вченим в 2005 році.

"Незрозуміло, як кроки, виміряні на [старих] моніторах активності, співвідносяться з кроками, виміряними на звичайних пристроях, включно з "розумними годинниками", крокомірами і додатками для смартфонів", - зауважує Спартан в коментарі до нового дослідження.

На її думку, в найближчі роки кількість опублікованих статей, присвячених кількості кроків і смертності, буде швидко рости, оскільки довгі дослідження (по 10 і більше років) із ширшим спектром сучасних акселерометрів зараз якраз наближаються до завершення.

Ця стаття містить тільки загальні відомості і не має розглядатися як заміна рекомендаціям лікаря. Якщо вас турбує стан вашого здоров'я, зверніться до медиків.