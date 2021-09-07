Чоловіка засудили до 5 років за те, що заразив інших коронавірусом

14 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

В'єтнамця засудили до п'яти років в'язниці за порушення карантину і поширення Covid-19.

Чоловіка на ім'я Ле Ван Трі визнали винним у "передачі небезпечної інфекційної хвороби" восьми особам.

Одна з заражених ним померла.

Збрехав у медичній декларації

Автор фото, THANH NIEN Підпис до фото, Суд визнав чоловіка винним у тому, що він поширив небезпечну хворобу

На початку липня 28-річний Ле Ван Трі поїхав на мотоциклі з Хошиміна до себе на батьківщину у провінцію Камау, що на півдні країни.

Там чоловік збрехав у медичній декларації про свої нещодавні поїздки. Він не дотримувався правил ізоляції.

Місцева влада Камау вимагала тоді, щоб кожен, хто приїхав з інших провінцій, йшов на самоізоляцію на 21 день.

Пізніше у Ле Ван Трі виявили коронавірус.

Також вважають, що він заразив членів своєї сім'ї та працівників центру соцзабезпечення, який він відвідував.

У підсумку чоловіку присудили п'ять років в'язниці та штраф 880 доларів.

Донедавна В'єтнаму вдавалося стримувати коронавірус через жорсткі обмеження. Але з червня у країні триває спалах Covid-19, у тому числі через штам Дельта.

Загалом у В'єтнамі виявили понад 530 000 випадків хвороби, 13 300 з яких завершилися смертю.

Більшість хворих заразилися в останні місяці у найбільшому місті - Хошиміні.

Відповідальність в Україні

Автор фото, УНІАН

В Україні у березні 2020 року також запровадили штрафи у кілька десятків гривень за порушення правил карантину.

Якщо порушення призвели до поширення хвороби, то відповідальні за це також можуть потрапити до в'язниці на три роки.

Пізніше в МВС пояснили, що до кримінальної відповідальності притягатимуть лише за навмисне зараження. Такі випадки наразі невідомі.