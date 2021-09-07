Чоловіка засудили до 5 років за те, що заразив інших коронавірусом
В'єтнамця засудили до п'яти років в'язниці за порушення карантину і поширення Covid-19.
Чоловіка на ім'я Ле Ван Трі визнали винним у "передачі небезпечної інфекційної хвороби" восьми особам.
Одна з заражених ним померла.
Збрехав у медичній декларації
На початку липня 28-річний Ле Ван Трі поїхав на мотоциклі з Хошиміна до себе на батьківщину у провінцію Камау, що на півдні країни.
Там чоловік збрехав у медичній декларації про свої нещодавні поїздки. Він не дотримувався правил ізоляції.
Місцева влада Камау вимагала тоді, щоб кожен, хто приїхав з інших провінцій, йшов на самоізоляцію на 21 день.
Пізніше у Ле Ван Трі виявили коронавірус.
Також вважають, що він заразив членів своєї сім'ї та працівників центру соцзабезпечення, який він відвідував.
У підсумку чоловіку присудили п'ять років в'язниці та штраф 880 доларів.
Донедавна В'єтнаму вдавалося стримувати коронавірус через жорсткі обмеження. Але з червня у країні триває спалах Covid-19, у тому числі через штам Дельта.
Загалом у В'єтнамі виявили понад 530 000 випадків хвороби, 13 300 з яких завершилися смертю.
Більшість хворих заразилися в останні місяці у найбільшому місті - Хошиміні.
Відповідальність в Україні
В Україні у березні 2020 року також запровадили штрафи у кілька десятків гривень за порушення правил карантину.
Якщо порушення призвели до поширення хвороби, то відповідальні за це також можуть потрапити до в'язниці на три роки.
Пізніше в МВС пояснили, що до кримінальної відповідальності притягатимуть лише за навмисне зараження. Такі випадки наразі невідомі.
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