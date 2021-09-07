Смерть понівеченого хлопчика в Черкасах: поліція і прокуратура розповіли подробиці

27 хвилин(и) тому

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Поліція назвала офіційну причину смерті семирічного хлопчика з Черкас - травма голови та крововилив. А у прокуратурі розповіли більше про деталі справи.

Зараз головними є дві версії: що дитина травмувалася сама, впавши, і що тілесні ушкодження їй завдала інша людина.

Таємничі поранення Андрійка та його смерть стали найбільш резонансною подією в області за останні роки. Увага до розслідування прикута в усій Україні.

"6-го вересня був розтин... Після отримання всіх аналізів експерт дасть висновок. Зараз відомо, що смерть дитини настала від травми голови та субдуральної гематоми", - сказав начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко.

Аби з'ясувати подробиці смерті хлопчика, призначили 11 експертиз, провели два огляди та один обшук.

"Перші два дні відпрацьовувалися люди, які можуть бути причетні до того, що сталося. В результаті з'ясували, що дитину справді залишили у небезпеці, спостерігаючи поганий стан її здоров'я", - розповів начальник слідчого управління у Черкаській області Євген Рогачов.

У справі залишаються двоє підозрюваних - бабуся хлопчика та її чоловік. Вони відмовляються свідчити. Тривають слідчі дії.

Як розгорталися події

Понівечений 7-річний хлопчик з Черкас, якого через травми та пошкодження лікарі ввели в термінальну кому, помер у лікарні, не приходячи до тями.

Три тижні тому його доставила до лікарні "швидка" - він був у вкрай тяжкому стані з множинними ранами.

Справа набула розголосу, ЗМІ почали писати, що він міг стати жертвою агресії собак, а також дорослих.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом знущання з дитини.

У причетності до травмування дитини підозрюють нерідну бабусю хлопчика.

Їй, а також її чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Жінка вже оскаржила цей захід.

Коли хлопчика привезли до лікарні, він був уже непритомний, у стані комі. У дитини була внутрішньочерепна гематома, не було обох вух та нижньої губи, а також частини статевого органу.

Скільки часу дитина перебувала у такому стані, невідомо.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Бабусю хлопчика взяли під варту

"Лікарі виявили пролежні на тілі хлопчика. Це може свідчити про те, що дитина страждала вже не перший день і садна по тілу були різного ступеню заживлення", - розповіла медична директорка Черкаської обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова, яку цитує "Суспільне".

Характер цих ран мають визначати судмедекспертизи.

Впав з купи цегли

"Швидку" викликала бабуся. Вона й приїхала з хлопчиком до лікарні.

Лікарям вона сказала, що в дитини на голові велика гематома, він дві доби майже нічого не їв і вона не могла його розбудити.

Вона розповіла, що мати дитини з чоловіком на операції в Києві, цитує лікарів "Суспільне".

Що сталося та як дитина отримала травми, бабуся не змогла розповісти. Спочатку вона казала, що хлопчик впав з купи цегли у дворі. Потім змінила версію подій, начебто хлопчик гуляв сам і травмувався поза домом, повідомляє "Україна 24".

За версією слідства, підозрювана тимчасово доглядала за дитиною і залишила травмованого хлопчика у небезпечному для життя стані.

Що відомо про батьків дитини?

Мама сиділа з хлопчиком в реанімації. Його вітчим, син підозрюваної жінки, чекав у коридорі, але від спілкування з журналістами відмовився. Слідство перевіряє, чи належно виконували батьки свої обов'язки.

Як пояснили поліції батьки, мама хлопчика перебувала в Києві з лютого по березень, а також із травня по серпень. Там її нібито оперували, і чоловік був біля неї з кінця червня. У червні він залишив дітей — хлопчика та трирічну дівчинку - своїм батькам.

Слідчі кажуть, що перевіряють це.

Автор фото, Україна 24 Підпис до фото, Скріншот відео

Бабуся уже була під слідством за пограбування і нанесення легких тілесних ушкоджень. У 2019 році її навіть оголошували у розшук.

Від спілкування з пресою вона відмовляється.

Що далі?

Автор фото, Назар Вівчарик Підпис до фото, Жителі Черкас принесли лампадки, квіти та іграшки до будинку, де Андрій отримав жахливі травми

"Наразі слідство не може назвати час, місце та механізми тілесних ушкоджень на тілі хлопчика. Судмедексперти пообіцяли надати висновки протягом двох тижнів", - зазначив Євген Рогачов.

За словами керівника Черкаської обласної прокуратури Олександра Вороніна, зараз слідство також аналізує дії оточення дитини і з'ясовує, в яких умовах виховувався хлопчик.

Сім'ю характеризують позитивно, каже пан Воронін, але після того, як поліція з'ясувала деякі факти, повторно "відпрацьовують" оточення хлопчика та допитують його батьків.

"Також наразі точно встановлюється часовий проміжок, протягом якого дитина отримала травми. Якщо раніше мова йшла про три дні, то тепер є версія і про п'ять. Слідство працює в цьому напрямку", — розповів Олександр Воронін.

Жителі Черкас, тим часом, принесли лампадки, квіти та іграшки до будинку, де Андрій отримав жахливі травми, і вимагають справедливого розслідування.

Автор фото, Назар Вівчарик