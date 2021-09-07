Противники вакцинації кинули у Джастіна Трюдо каміння

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Під час передвиборчої кампанії в Онтаріо у прем'єра Канади Джастіна Трюдо кинули гравій.

Камінці влучили у прем'єра, коли він повертався до свого автобуса. Він не постраждав.

Його кампанію зривають акції проти обов'язкової вакцинації від Covid-19 та інших карантинних обмежень.

Тиждень тому прем'єр вже був змушений скасовувати виборчий мітинг через натовп розлючених демонстрантів.

Пан Трюдо призначив позачергові вибори у надії отримати більшість в уряді для своєї лівоцентристської Ліберальної партії.

Під час розмови з журналістами після інциденту в Лондоні, Онтаріо, пан Трюдо сказав, що гравій влучив йому в плече. Він порівняв цей інцидент з тим, коли в 2016 році жінка кинула в нього гарбузове насіння.

Як повідомляє канал CTV National News, зачепило ще двох людей, які їхали на автобусі для преси, але вони також не були поранені.

Ерін О'Тул, лідер опозиційної Консервативної партії, назвав інцидент огидним. "Політичне насильство не має виправдання, ЗМІ мають бути вільними від залякування, утисків та насильства", - написав він.

Плани пана Трюдо щодо обов'язкової вакцинації стали ключовим питанням перед виборами 20 вересня.

Минулого місяця уряд оголосив, що всі державні службовці, включно з працівниками у федеральних секторах, таких як залізниця, мають бути щеплені до кінця жовтня. Або вони ризикують втратити роботу.

Пасажири повітряного, круїзного та дальнього залізничного транспорту також мають бути вакциновані.

Наразі Канада має один з найвищих у світі показників вакцинації від Covid.