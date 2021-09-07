Зірку серіалу "Дроти" Майкла К. Вільямса знайшли мертвим

9 хвилин(и) тому

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Американського актора Майкла К. Вільямса, відомого за участю у серіалі HBO "Дроти" (The Wire), знайшли мертвим у його квартирі в Нью-Йорку. Йому було 54 роки.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела в органах повідомляють, що він помер, ймовірно, від передозування наркотиків. Офіційно це не підтверджено.

Вільямс, який мав три номінації на премію "Еммі", відкрито обговорював свою боротьбу з наркотиками протягом багатьох років.

У "Дротах" він зіграв Омара Літтла - вуличного грабіжника-гея, який обкрадав наркоторговців.

Він також відомий роллю гангстера Альберта Вайта у серіалі "Підпільна імперія" (Boardwalk Empire).

Речник поліції Нью-Йорка Джон Грімпель сказав, що правоохоронці зайшли до бруклінської квартири Вільямса після того, як у понеділок о 14:00 за місцевим часом отримала екстрений дзвінок.

У своїй заяві телеканал HBO, який транслював 60 епізодів серіалу "Дроти" у період з 2002 по 2008 рік, зазначив: "Ми спустошені новинами про смерть Майкла Кеннета Вільямса, який понад 20 років був членом сім'ї HBO".

"Світ знає про його величезні таланти митця, ми знали Майкла як дорогого друга, якого любили всі, хто мав честь працювати з ним. Ми висловлюємо глибокі співчуття його родині у зв'язку з цією непомірною втратою", - йдеться у заяві.

Вільямс народився у Нью-Йорку в 1966 році. Він розпочав свою кар'єру як танцівник і виступав з Мадонною та Джорджем Майклом, перш ніж розпочав акторську кар'єру.

В інтерв'ю ВВС у 2018 році Вільямс пояснив, чому "Дроти" стали настільки успішним серіалом.

"Я думаю, що це зачепило людей, бо це досі актуально, через атмосферу того, що відбувається у Сполучених Штатах. Мені здається, що це насправді трохи сумно", - казав він.

"Це був перший серіал, який я побачив, створений як так звана "розважальна освіта" (edutainment). Він настільки чесно занурювався у проблеми нашого суспільства, від поліції до законодавців, до нашої шкільної системи та засобів масової інформації. Він показував те, що відбувалося у нашій громаді", - розповідав актор.

Він також публічно визнав свою особисту боротьбу з наркотиками протягом багатьох років, навіть коли він знімався у "Дротах".

"Я грався з вогнем", - сказав він в інтерв'ю новинному сайту NJ.com у 2012 році.

"Було лише питання часу, коли мене спіймають і мої справи опиняться на обкладинці таблоїду, або я потраплю до в'язниці - або ще гірше", - казав Вільямс.