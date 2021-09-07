Що відбулось у школі в Полтаві, де дівчина поранила з арбалета двох вчителів

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Полтавська окружна прокуратура повідомила про підозру 19-річній дівчині, яка напередодні зайшла на територію школи з арбалетом і поранила двох вчителів.

Її підозрюють у замаху на умисне вбивство.

Інцидент у полтавській школі №11 стався вранці 6 вересня, поліцію очевидці викликали близько 10:00.

Поранених учителів відвезли до лікарні.

Поліцейські встановили особу правопорушниці - це місцева жителька 2002 року народження. Вона дала свідчення. Імені дівчини правоохоронці не називають.

Про мотиви вчинку правоохоронці також не дають жодної інформації.

Автор фото, Національна поліція

Місцеві телеграм-канали пишуть, що дівчина вчилася в тій школі тільки до 5 класу, а зараз є студенткою університету.

Поліція не дає детального опису подій. Однак з інформації місцевих ЗМІ і телеграм-каналів випливає, що події розгорталися приблизно так.

Зайшовши на другий поверх школи, дівчина "із зеленим волоссям у стилі персонажів аніме" вистрелила в спину вчительки - крізь відкриті двері кабінету.

Завідувачка школи намагалася зупинити її, і дівчина вистрелила в неї також. Згодом арбалет з її рук вихопив інший учень школи.

"Арбалет забрав у неї хлопчик, який ішов від спортивної зали, вже після того, як вона вистрелила, вже стріл у неї не було", - розповіла 1+1 директорка школи Валентина Олійніченко.

Тоді ж у заклад викликали правоохоронців і затримали дівчину.

За інформацією 1+1, постраждалим вчителям надали допомогу і вони вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють про можливі психологічні проблеми у неї та призначення експертизи. Правоохоронці про це наразі не повідомляють.

За доведений замах на умисне вбивство передбачене покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.