У Парижі почався процес щодо найбільшого теракту Франції. Судять 20 людей

People are evacuated following an attack at the Bataclan concert venue in Paris, on November 13, 2015

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Найбільше жертв було в концертному залі "Батаклан"

У Парижі почався суд над обвинуваченими в підготовці та здійсненні найжахливішого теракту за всю повоєнну історію Франції. В результаті серії нападів 13 листопада 2015 року загинули 130 людей, а були поранені 350.

Процес проходить у паризькому Палаці правосуддя. Салах Абдеслам, єдиний з 14 підозрюваних, який вижив після атак і не втік та перебуває на лаві підсудних. Він одягнений у чорну майку, на ньому маска того ж кольору. Абдеслама під конвоєм доставили з в'язниці Флері-Мерожі.

У відповідь на прохання представитися він сказав: "По-перше, я хочу заявити, що немає бога, окрім Аллаха, і Мохаммед - його пророк". У відповідь на прохання назвати свою професію, Абдеслам сказав: "Я відмовився від усіх професій, щоб стати бійцем "Ісламської держави".

Суботнього вечора 13 листопада 2015 року, коли бари, кафе, ресторани й театри французької столиці були повні відвідувачів, а на футбольному стадіоні йшов матч між збірними Франції та Німеччини, група джихадистів, серед яких були й бойовики-смертники, здійснила цілу низку вибухів і нападів.

Ці напади в Парижі стали наймасштабнішими за кількістю жертв з часів Другої світової війни. За кількістю загиблих теракт став найбільшим в Європі після вибухів у Мадриді в 2004 році.

Очікують, що суд, який мав початися ще в січні 2021 року, але був відкладений через пандемію коронавірусу, триватиме мінімум 145 днів - до травня 2022 року. Позивачами виступають 1,8 тис. людей.

Обвинуваченими у справі є 20 осіб. 14 осіб є під вартою - один безпосередній учасник нападу і 13 обвинувачених у підготовці теракту. Ще шестеро підсудних як і раніше переховуються, їх судитимуть заочно.

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Спеціально для цього процесу в паризькому кримінальному суді обладнали тимчасовий зал

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Головний обвинувачений - як вважають, єдиний уцілілий із учасників бійні - народжений у Бельгії громадянин Франції Салах Абдеслам.

Після теракту йому вдалося уникнути арешту, і він довго переховувався у друзів в брюссельському районі Моленбек. Квартиру, де він перебував, взяла штурмом поліція, і хоча Абдесламу тоді теж вдалося утекти, через три дні його таки затримали.

Кримінальний суд Бельгії визнав Салаха Абдеслама винним у збройному опорі поліції, замаху на вбивство поліцейських і засудив його до 20 років ув'язнення, але перебуває Абдеслам зараз у французькій в'язниці.

Всі інші безпосередні учасники теракту, включно з його головним організатором і натхненником, громадянином Бельгії Абдельхамідом Абаудом, загинули, коли чинили опір поліції.

Пізніше відповідальність за напад взяли на себе джихадисти з "Ісламської держави", хоча достеменно зв'язок між ІД і нападниками наразі не встановлений.

Напади в Парижі почалися о пів на десяту вечора з вибуху біля футбольного стадіону "Стад-де-Франс". Майже відразу терористи відкрили стрілянину в декількох барах, кафе і ресторанах, заповнених відвідувачами, оскільки цей час вважається одним із найбільш жвавих.

Після цього на стадіоні прогриміло ще два вибухи, також був підрив на бульварі Вольтер, біля концертного залу "Батаклан".

Саме в "Батаклані" загинуло найбільше людей. Там того вечора виступав американський рок-гурт Eagles of Death Metal, і вільних місць у залі не було. Озброєний терорист відкрив вогонь по глядачах, застрелив і поранив понад сто осіб.

Наступного дня джихадистське угруповання "Ісламська держава" опублікувало заяву, де йшлося, що напади стали відповіддю на участь Франції у бомбардуваннях позицій ІД в Сирії та Іраку.

Тільки початок

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Палац правосуддя в Парижі охороняють десятки жандармів

"Ми робимо крок у невідоме. Ми з нетерпінням чекаємо на початок процесу, але ставимо питання: якими будуть наступні дев'ять місяців?" - поділився з агенцією Reuters один з уцілілих відвідувачів концерту в залі "Батаклан".

У процесі беруть участь 330 адвокатів, а серед свідків - колишній президент Франсуа Олланд. Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті назвав майбутній процес безпрецедентним юридичним марафоном. Справа налічує близько мільйона сторінок, пише Reuters.

Навколо Палацу правосуддя в Парижі в середу посилили заходи безпеки. На місці перебувають десятки поліцейських.

"Загроза теракту у Франції залишається високою, особливо в такі періоди, як суд над нападниками", - сказав в ранковому інтерв'ю міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, додавши, що закликав начальників поліції в усіх районах до пильності.

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