У Раді хочуть просити Америку про статус союзника поза НАТО. Посол у США проти

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Сайт президента України

У середу, 8 вересня, Верховна Рада може вирішити, чи звертатись до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.

Проєкт з відповідним зверненням до Конгресу українські депутати планують розглянути на спеціальному позачерговому засіданні.

Автором проєкту є депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Документ зареєстрували в Раді ще в квітні. Але розгляд вирішили перенести на час після поїздки президента Зеленського до США.

Гончаренко у своєму блозі переконує, що статус основного союзника поза НАТО надасть Україні чимало переваг в плані доступу до військових технологій, закупівлі зброї в США і військової допомоги, можливості розміщення американського військового контингенту в Україні тощо.

"Статус жодним чином не заважає нашому вступу в НАТО або в інші євроатлантичні структури, - вважає Гончаренко. - Статус є у 18-ти країн в різних частинах світу і кожна з них скористалась цією можливістю по-різному. При правильному підході ми зможемо вижати максимум, як ті ж Ізраїль та Японія".

Дипломати проти

Водночас ініціатива Гончаренка та його прихильників (за проведення позачергової сесії з цього питання вдалося зібрати понад 150 підписів депутатів) викликала чимало критики.

Проти заклику до США про здобуття статусу союзника поза НАТО виступила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

У своєму Facebook вона звернула увагу депутатів, що мета України - членство в НАТО.

"MNNA (союзник США поза НАТО - Ред.) - статус для країн, які не планують чи не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - підкреслила Маркарова.

Вона додала, що США - стратегічний партнер України, який "допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною".

Також посол нагадала, що під час візиту Зеленського Міноборони та Пентагон уклали "дуже сильну" угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства, "яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів".

"А підтримка парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно ухвалити для активного просування вперед до НАТО", - дорікнула парламентарям Маркарова.

У доцільності ухвалення такого звернення до Конгресу засумнівалася також експертка з міжнародної політики Альона Гетьманчук.

"Не бачу жодної доданої вартості в такому зверненні і такому запиті. Замість того, щоб сфокусуватись на речах, які посилюють нашу інтеграцію до НАТО, окремі народні обранці відволікаються на гучні назви", - написала вона в Facebook.

На її думку, такі ініціативи "лише підважують" меседж України про відданість курсу на членство в НАТО та "не додають плюсів Україні як послідовному та передбачуваному партнеру", з яким щойно підписана двостороння оборонна угода.