Католицький єпископ відмовився від сану - закохався в авторку еротичних романів

12 хвилин(и) тому

Автор фото, BISHOPRIC OF SOLSONA

Коли іспанський єпископ Ксав'є Новель пішов у відставку минулого місяця, римо-католицька церква пояснила це виключно особистими причинами, не вдаючись у подробиці.

Зараз в іспанських ЗМІ з'ясувалося, що він закохався у жінку, яка пише еротичну прозу з сатанинськими мотивами.

У 2010 році 41-річний Новель став наймолодшим єпископом Іспанії в містечку Солсона на північному сході Каталонії.

Він підтримував суперечливу "терапію" для геїв та проводив акти екзорцизму.

Його вважали молодою зіркою іспанської католицької церкви, тож рішення священнослужителя піти у відставку з дозволу Ватикану минулого місяця стало несподіванкою. Кажуть, що він кілька разів зустрічався з представниками Ватикану, а також із самим Папою.

Ксав'є Новель дотримувався традиційних поглядів щодо абортів, але його різкі висловлення щодо гомосексуальності та відверта підтримка незалежності Каталонії були суперечливими.

Шоком стало, коли Religión Digital повідомила, що він закохався у розлучену Сільвію Кабаллол, психолога та авторку еротичної прози. Видання повідомляє, що колишній єпископ зараз шукає роботу агронома в районі Барселони.

Книги Кабаллол мають назви, на кшталт "Пекло бажань Габріеля", вона написала також трилогію "Амнезія". В анотації до одного з її творів читачеві обіцяють подорож, повну садизму, божевілля та пристрасті, а також боротьбу між добром і злом, Богом та сатаною, яка обіцяє похитнути цінності та релігійні переконання читача.

Ні колишній єпископ, якому зараз 52 роки, ні авторка не коментували матеріалу, хоча Digital Religion процитувала слова чоловіка: "Я закохався і хочу робити все належним чином".

Єпархія підкреслила, що "підтверджувати цю історію чи ні - виключно особиста справа його самого".

Цей випадок знову підняв питання целібату в католицькій церкві. У попередніх інтерв'ю Ксав'є Новель зізнався, що в юності він закохався у 18-річну дівчину та хотів одружитися й мати дітей перш ніж зважитися на інший шлях.

Стрімкі зміни в його житті викликали невдоволення в церкві. Зокрема, домініканська черниця Лусія Карам заявила, що він "з глузду з'їхав".