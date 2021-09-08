Олеся Островська-Люта вдруге очолила Мистецький Арсенал. Кулиняк раптово захворів

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олеся Островська-Люта керує "Мистецьким Арсеналом" з 2016 року

Конкурсна комісія обрала на посаду директора "Мистецького Арсеналу" чинну керівницю установи - Олесю Островську-Люту.

Її кандидатуру підтримали одноголосно.

Михайло Кулиняк - міністр культури часів Віктора Януковича, якого вважали її основним конкурентом, в останній момент не з'явився на відбір і не став презентувати своє бачення майбутнього "Мистецького Арсеналу".

Свою презентацію він надіслав електронною поштою і мав представляти її наприкінці виступів кандидатів онлайн, але не вийшов на зв'язок, пославшись на хворобу.

Олеся Островська-Люта керує "Мистецьким Арсеналом" з 2016 року. Це відома артменеджерка та кураторка сучасного мистецтва.

Вона була заступницею, а потім радницею ексміністра культури Євгена Нищука.

Скандальний конкурс

Автор фото, УНІАН

Нового директора "Мистецького Арсеналу" по суті призначили з другої спроби. Перша спроба у липні закінчилася скандалом.

Тоді комісія не змогла обрати директора, але найбільше голосів - 4 з 9 отримав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк.

Островська-Люта здобула 3 голоси.

Окремих членів тодішньої конкурсної комісії звинуватили в конфлікті інтересів. Зокрема, Василь Чернець був ректором Національної академії керівних кадрів культури, співробітником якої є Михайло Кулиняк.

Критику у соцмережах також викликало обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій та провідна роль представників Державного управління справами (орган при керівнику держави) у комісії.

Чому "Мистецький Арсенал" важливий для української культури

"Мистецький Арсенал" - виставковий та мистецький комплекс, який відкрився 2007 року у будівлі Київського Арсеналу. Її побудували наприкінці XVIII сторіччя як приміщення для виробництва та ремонту гармат.

Після реконструкції 2006-2007 років "Мистецький Арсенал" став одним з культурних центрів - тут проводять фестивалі, скульптурні та антикварні салони, виставки художників, графіків та фотографів, а також чимало суспільних заходів.

З 2011 року у "Арсеналі" відбуваються щорічні фестивалі "Книжковий Арсенал" (у 2020 році фестиваль не відбувся через пандемію).

Його вважають одним із центрів культурного життя столиці.