Олеся Островська-Люта вдруге очолила Мистецький Арсенал. Кулиняк раптово захворів
Конкурсна комісія обрала на посаду директора "Мистецького Арсеналу" чинну керівницю установи - Олесю Островську-Люту.
Її кандидатуру підтримали одноголосно.
Михайло Кулиняк - міністр культури часів Віктора Януковича, якого вважали її основним конкурентом, в останній момент не з'явився на відбір і не став презентувати своє бачення майбутнього "Мистецького Арсеналу".
Свою презентацію він надіслав електронною поштою і мав представляти її наприкінці виступів кандидатів онлайн, але не вийшов на зв'язок, пославшись на хворобу.
Олеся Островська-Люта керує "Мистецьким Арсеналом" з 2016 року. Це відома артменеджерка та кураторка сучасного мистецтва.
Вона була заступницею, а потім радницею ексміністра культури Євгена Нищука.
Скандальний конкурс
Нового директора "Мистецького Арсеналу" по суті призначили з другої спроби. Перша спроба у липні закінчилася скандалом.
Тоді комісія не змогла обрати директора, але найбільше голосів - 4 з 9 отримав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк.
Островська-Люта здобула 3 голоси.
Окремих членів тодішньої конкурсної комісії звинуватили в конфлікті інтересів. Зокрема, Василь Чернець був ректором Національної академії керівних кадрів культури, співробітником якої є Михайло Кулиняк.
Критику у соцмережах також викликало обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій та провідна роль представників Державного управління справами (орган при керівнику держави) у комісії.
Чому "Мистецький Арсенал" важливий для української культури
"Мистецький Арсенал" - виставковий та мистецький комплекс, який відкрився 2007 року у будівлі Київського Арсеналу. Її побудували наприкінці XVIII сторіччя як приміщення для виробництва та ремонту гармат.
Після реконструкції 2006-2007 років "Мистецький Арсенал" став одним з культурних центрів - тут проводять фестивалі, скульптурні та антикварні салони, виставки художників, графіків та фотографів, а також чимало суспільних заходів.
З 2011 року у "Арсеналі" відбуваються щорічні фестивалі "Книжковий Арсенал" (у 2020 році фестиваль не відбувся через пандемію).
Його вважають одним із центрів культурного життя столиці.
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