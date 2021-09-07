Надзвичайний стан у Польщі, новий фільм Сенцова та відреставрований Біг-Бен. Теленовини ВВС

У випуску 7 вересня:

  • Відповідь Лукашенку і Путіну - чи політична гра Варшави. Польський Сейм затвердив надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.
  • Талібан оголошує склад нового уряду. Але Афганістан продовжує балансувати на межі колапсу - країні загрожують голод і пандемія.
  • Олег Сенцов представляє перший після визволення з російського полону фільм. Його покажуть на венеційському кінофестивалі.
  • Після чотирьох років реконструкції, лондонці зможуть знову побачити Біг-Бен. З башти знімають риштування.

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