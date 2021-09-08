Amnesty: силовики Асада катують і ґвалтують біженців, які повернулися в Сирію

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режим Асада закликає біженців повертатися до країни. Правозахисники пояснюють, чому це небезпечно

Біженці, які повернулися до Сирії, систематично зазнають катувань, приниження і сексуального насильства з боку силовиків, стверджують правозахисники з Amnesty International. Сирійські прикордонники і поліція, лояльні режиму Асада, кажуть біженцям, що всі, хто залишив країну під час війни, для них - терористи.

Доповідь, опублікована Amnesty International у вівторок, заснована на свідченнях понад 40 біженців та їхніх родичів, які повернулися в Сирію. Свідчення записали між липнем 2020 та червнем 2021 року. Правозахисники кажуть, що задокументували 66 випадків грубого порушення прав біженців силовиками Асада. Серед жертв - 13 дітей, 15 жінок і 38 чоловіків. П'ятеро людей, які повернулися до Сирії, померли в ув'язненні, ще 17 зникли.

Це не вичерпні цифри - ЗМІ та неурядові організації вже давно публікують інтерв'ю з тими, хто повертається. Вони розповідають, що над ними знущалися в сирійських в'язницях. Таку ж жорстокість сирійські силовики проявляли до ув'язнених і підозрюваних і до війни, яка почалася 2011 року, зазначають правозахисники.

Уряд Асада продовжує закликати біженців повернутися, щоб відновлювати Сирію.

"Військові дії, можливо, і вщухли, але схильність сирійського уряду до жахливих порушень прав людини не зникла", - попереджають правозахисники.

"Ласкаво просимо у твою країну"

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Ясмін (всі імена свідків у доповіді змінили), яка втекла під час війни в Ліван, повернулася до Сирії з сином-підлітком та трирічною донькою. Вона каже, що їх відразу затримали на кордоні і відправили в особливий центр утримання, де протримали 29 годин. Ясмін кілька разів зґвалтували, її сина відвели в сусідню кімнату і там зґвалтували предметом, розповідає вона.

"Ласкаво просимо в твою країну, - сказав їй один зі співробітників органів держбезпеки, який взяв участь у зґвалтуванні. - Якщо знову поїдеш з Сирії і повернешся, то привітаємо ще краще. Ми хочемо так принизити тебе і твого сина, щоб ви все життя це пам'ятали".

У доповіді йдеться про 14 випадків сексуального насильства, зокрема про сім зґвалтувань, жертвами яких стали п'ятеро жінок, хлопчик-підліток (ймовірно, син Ясмін) і п'ятирічна дівчинка. Зґвалтування відбувалися на прикордонних пунктах або в центрах ізоляції під час допитів.

Правозахисники відзначають, що багато родин, які втекли з країни, повернулися назад без чоловіків, які побоюються арешту. Жінок відправляли на батьківщину, сподіваючись на те, що з ними будуть обходитися м'якше.

Інші жертви силовиків розповідають, що їх репресували через місця проживання. До всіх мешканців сіл та районів, які підтримували опозицію, ставляться вкрай упереджено. Ось що розповідає Карім, який повернувся з Лівану у своє село у провінції Хомс: "Мені сказали: "Ти повернувся, щоб зруйнувати країну, щоб закінчити те, що почав". Я відповів, що повертаюся додому, у своє село. Вони мені сказали, що я терорист, тому що я з ***. " [Назва села в доповіді не згадується, щоб захистити жертву]

Інші біженці кажуть, що їм дорікали в тому, що вони не люблять Башара Асада.

"Сирія це не готель, з якого можна їхати і повертатися", - цитує ще одна біженка сирійського силовика.

Тих, хто повернувся до Сирії часто затримують за звинуваченням у тероризмі. Тих, кому не пощастило, катують різними способами, розповідають опитані Amnesty біженці.

Зарано повертатися

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Внаслідок війни з Сирії втекли 6,8 млн людей

Все це відбувається на тлі зростання тиску на сирійських біженців, яких прийняли в інших країнах. У Данії, наприклад, дедалі частіше анулюють статус сирійських біженців, і, на думку Amnesty, таким чином намагаються домогтися того, щоб біженці поїхали самі. Така ж ситуація у Швеції.

У Туреччині, яка прийняла 3,6 млн біженців, становище теж невизначене - у липні 2019 року президент Реджеп Таїп Ердоган сказав, що через зростання скарг громадян на біженців, уряд "буде заохочувати їх від'їзд", а злочинців - депортувати. У Лівані, куди втекли 1,5 млн людей, більшості сирійців доводиться жити у крайній бідності, хоча їхати їх ніхто не змушує.

Позитивним прикладом, на думку правозахисників, залишається Німеччина, де вважають, що наразі повернення до Сирії для біженців є небезпечним, про які б регіони не йшлося.

На цьому тлі уряд Башара Асада продовжує закликати біженців повертатися до країни.

Але повернутися сьогодні означає для них піддати своє життя небезпеці. З цим погоджуються в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. Згідно з його нещодавньою оцінкою, до масового повернення людей Сирія ще не готова.

Схожі настрої, судячи з усього, переважають і серед самих сирійських біженців. За підрахунками ООН, між 2016 і червнем 2021 року в країну повернулося понад 282 тис. людей з приблизно 7 млн біженців. Проведене у березні цього року опитування ООН показало, що наступного року в Сирію хочуть повернутися лише 2,4% біженців. Проте 70% сказали, що хочуть колись у невизначеному майбутньому повернутися на батьківщину.