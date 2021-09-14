Новий карантин. Куди не пустять без щеплення

56 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В Україні оголосили нові правила карантину - для вакцинованих він буде пом'якшеним, для невакцинованих - навпаки.

Про це йдеться у постанові уряду № 1236, зміни до якої ухвалили пізно ввечері 13 вересня.

Що нового?

Замість двох ковід-сертифікатів, які в Україні існують зараз - зовнішній та внутрішній - буде три.

Внутрішній сертифікат буде двох видів - "жовтий", як підтвердження того, що людина отримала перше щеплення, а також "зелений" - про повний курс вакцинації.

Для чого потрібні ці кольорові сертифікати? Коли в Україні введуть жовту зону карантину, власники цих документів зможуть вільно відвідувати кінотеатри, театри, музеї, спортзали, басейни, масові заходи, наприклад, концерти.

Раніше, за правилами жовтої зони карантину, кінотеатри та інші заклади культури мали пропускати лише 50% відвідувачів. Масові заходи, наприклад, концерти, мали проходити за умови лише 1 людина на площу 4 м кв. У фітнес-залах одна людина на 10 метрів кв.

Але, якщо відвідувач може пред'явити сертифікат про вакцинацію, цих обмежень не буде.

Тобто обмеження жовтої зони не буде, якщо щонайменше 80% відвідувачів та персоналу таких закладів будуть вакциновані хоча б першою дозою і у них буде жовтий ковід-сертифікат.

Водночас кінцеве рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень та обслугувати і невакцинованих, залишається за власником закладу, йдеться у поясненні уряду.

Кого пускатимуть, а кого ні?

Кардинально змінюються правила, якщо в Україні введуть червону зону. За прогнозами, це може статися не раніше листопада.

За правилами червоної зони, в Україні закривають все - торгові центри, кафе, ресторани, кінотеатри, ринки, фітнес-зали, скасовують концерти. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, заправки.

Ось цих обмежень червоного рівня не буде, якщо у всіх учасників (відвідувачів, працівників та організаторів) буде "зелений" ковід-сертифікат.

Тобто навіть у червоній зоні у ресторан, кінотеатр мають пропускати відвідувачів, якщо вони і персонал повністю вакциновані.

Не зовсім до кінця зрозуміла процедура перевірки цих сертифікатів. Наприклад, хто і як рахуватиме 80% відвідувачів ресторанів вакцинованих першою дозою.

У МОЗ кажуть, що для цього достатньо буде пред'явити телефон з електронним ковід-сертифікатом, чи мати паперове свідоцтво про вакцинацію.

Автор фото, МОЗ

Також залишається питання з додатком Дія. Зараз електронний сертифікат доступний у додатку лише після повного курсу щеплення.

Наразі чимало користувачів скаржиться, що досі його не завантажили - не працює розпізнавання облич, чи які якісь інші проблеми.

За новими правилами карантину, які оголосив уряд, сертифікати в Дії мають з'явитися вже після першого щеплення. Наразі не зрозуміло, чи встигнуть розробники за цим рішенням.

А що школи?

Для шкіл карантин навпаки пом'якшили. Якщо раніше у жовтій зоні мали закривати школи, якщо там двома дозами не вакциновані хоча б 80% вчителів, то тепер йдеться лише про одне щеплення.

Тобто у жовтій зоні школи працюватимуть за умови наявності не менше як 80% вчителів з "жовтими" чи "зеленими" ковід-сертифікатами.

У разі введення червоної зони, заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають "зелений" ковід-сертифікат, якщо всі вакциновані двома дозами.

Вакцинацію вчителів у МОЗ зараз називають своїм основним завданням.

За перших 10 днів нового навчального року в Україні захворіли майже 600 вчителів. Водночас рівень вакцинації освітян залишається низьким.

Так, станом на 12 вересня, за даними МОЗ, двома дозами були вакциновані працівники лише 2 тис. з 14 тис. українських шкіл.

"Запропоновані нами зміни - це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни. Ми говоримо про те, що сьогодні є можливість вакцинуватися та бути захищеним у кожного. Вакцини для цього достатньо", - говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Метою цих нововведень називають намагання зробити життя вакцинованих людей максимально наближеним до того, як було раніше, щоб карантинних заходів ці люди не відчули, говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Без щеплень не пускатимуть в кафе вже зараз?

Ні. В Україні, станом на 14 вересня, все ще діє зелена карантинна зона.

Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації. Тобто ця постанова про обмеження для невакцинованих має запрацювати не раніше 20 вересня.

Ці обмеження почнуть застосовувати, як тільки Україна перейде у жовті зону.

За прогнозами МОЗ, це може статися протягом найближчого тижня, коли збереться державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В Україні вісім тижнів підряд зростає захворюваність на ковід. На 20% збільшилась кількість людей, які потрапляють до лікарень, на 37% зросли нові випадки хвороб.

Найгірша ситуація у Чернівецькій, Харківській областях та у Києві.

Проте у МОЗ кажуть, що ситуація все ще контрольована і медична система справляється з навантаженням.

"Ліжка не заповнюються так швидко як минулого року", - говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Влада закликає українців вакцинуватися, щоб уникнути запровадження нових локдаунів.

В Україні повністю щеплено 5 млн людей. Тобто трохи понад 10% населення.

Що таке "жовтий рівень"

Жовта зона передбачає масковий режим, а також дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра.

Головні обмеження:

заборона масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 квадратних метри в будівлях чи на території, де вони заплановані;

заборона заповнювати кінотеатри та інші зали закладів культури на більше половини місць;

заборона заповнювати спортзали і фітнес-центри більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.