Як тварини адаптуються до змін клімату

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З підвищенням температур у австралійських папуг ростуть дзьоби

Коли ви почуєте фразу про те, що тварини видозмінюються, то, скоріш за все, уявите науково-фантастичний фільм або фільм жахів, але аж ніяк не реальний світ.

Але саме це, за словами вчених, наразі відбувається з деякими тваринами у відповідь на зміну клімату.

Теплокровні види еволюціонують, щоб мати більші дзьоби, ноги та вуха для регулювання температури тіла мірою того, як наша планета нагрівається, свідчить нове дослідження.

Водночас його автори попереджають, що фізіологічні зміни не означають, що тваринам вдається упоратися зі зміною клімату.

"Часто, коли обговорюють зміну клімату, люди запитують, чи можуть люди це подолати, або ж яка технологія може це вирішити", - говорить авторка дослідження Сара Райдінг з Університету Дікіна.

"Настав час визнати, що тварини також мають адаптуватися до цих змін", - додає вона.

Якщо тварини не можуть контролювати температуру свого тіла, вони можуть перегрітися і загинути.

Деякі тварини в теплішому кліматі історично еволюціонували, щоб мати більший дзьоб або вуха, щоб легше позбуватися тепла.

Більше крило, вухо чи дзьоб у співвідношенні до розміру тіла дає меншим тваринам більшу площу поверхні, з якої вони можуть втрачати надлишок тепла.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Слони використовують великі вуха, щоб охолоджуватися

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Горобці у теплішому кліматі мають більші дзьоби

У кількох видів австралійських папуг з 1871 року зафіксували збільшення розміру дзьоба на 4-10%, що корелює з ростом літніх температур протягом багатьох років, йдеться у дослідженні.

Вчені стверджують, що клімат важко назвати єдиною причиною такої видозміни тварин, але інші приклади зміни видів також демонструють вплив тепла.

Лісові миші еволюціонують, щоб мати довші хвости, землерийки - довші хвости і ноги, а кажани в теплому кліматі мають більші крила.

"Дамбо в реальному житті"

Хоча такі адаптації видів наразі невеликі, Сара Райдінг каже, що коли планета сильніше нагріється, вони можуть бути більш вираженими.

"Частини тіла, що виступають, такі як вуха, збільшаться, тому ми можемо отримати Дамбо в реальному житті вже в недалекому майбутньому", - каже вчена.

Дослідження показує, що видозміни, ймовірно, триватимуть, коли клімат стане теплішим, оскільки вищі температури впливатимуть на потребу тварин у регулюванні температури тіла.

Цього року деякі країни зафіксували найвищі температури за останні десятиліття - липень був найспекотнішим у світі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У землерийок ростуть ноги та хвости...

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ... а у папуг - дзьоби

"Видозміни не означають, що тварини справляються зі зміною клімату і що все добре", - каже науковиця.

"Це просто означає, що вони еволюціонують, щоб вижити, але ми не впевнені у тому, якими будуть інші екологічні наслідки цієї змін, або в тому, що всі види здатні змінюватися і вижити", - додає вона.

"Зміна клімату, яку ми створили, чинить на них великий тиск, і хоча деякі види адаптуються, інші - ні".