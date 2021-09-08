В Афганістані жінки вийшли на протест проти уряду "Талібану" з самих чоловіків

17 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Десятки жінок у Кабулі та провінції Бадахшан на північному сході Афганістану протестували проти формування тимчасового уряду "Талібану", в який увійшли виключно чоловіки.

Демонстрантки заявили, що не приймуть уряд без жінок-міністрів. Повідомляється, що деяких жінок побили перед тим, як розігнати протести.

Деяких журналістів, як повідомляється, затримали та побили за висвітлення мітингів.

Таліби звинувачень не коментували, але попередили, що такі протести вважають незаконними.

Вони заявили, що протестувальникам потрібен дозвіл на акцію, також демонстранти не повинні вживати висловів, які таліби вважають образливими.

У вівторок під час демонстрації в місті Герат на заході країни вбили трьох людей.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протест у Кабулі 7 вересня

Євросоюз заявив, що ісламістська група не дотрималася обіцянок зробити свій уряд "інклюзивним та репрезентативним", а США висловили стурбованість тим, що тимчасовий уряд включає осіб, які пов'язані з атаками на збройні сили США.

У своїй заяві Державний департамент США заявив, що стурбований "послужним списком деяких осіб".

Національний фронт опору Афганістану проти Талібану (NRF) закликав міжнародну спільноту не визнавати новий уряд, назвавши тимчасовий кабінет міністрів "незаконним" і "з відвертими ознаками ворожості щодо афганського народу".

"Талібан" наполягає на тому, що вони розгромили NRF у долині Панджшер на північ від Кабула, але лідери NRF кажуть, що вони все ще воюють.

У вівторок таліби оголосили про перші призначення до свого тимчасового уряду, який очолив мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Обов'язки міністра внутрішніх справ виконуватиме Сіраджуддін Хаккані, який очолює відому мережу Хаккані.

На відміну від "Талібану" загалом, мережу Хаккані США визнали іноземною терористичною організацією. Вона також підтримує тісні зв'язки з Аль-Каїдою.

ФБР повідомляє, що Хаккані стояв за деякими з найсмертоносніших нападів двадцятирічної війни, включаючи підрив вантажівки бомбою в Кабулі в 2017 році, в результаті чого загинуло понад 150 людей.

Хаккані розшукує ФБР через атаку на готель у 2008 році, під час якої загинув американець.